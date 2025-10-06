아쿠아UFC에 우리술 투어까지… ‘최장 10일’ 추석연휴 이색 문화체험 가득

최장 10일에 달하는 추석 연휴를 맞아 전국 곳곳에 볼거리, 즐길거리가 마련된다. 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 문화 체험을 소개한다.
6일 업계에 따르면 롯데월드 아쿠라리움에선 산리오캐릭터즈와 협업 이벤트를 11월 30일까지 진행한다. 특히 산리오캐릭터즈 협업 이벤트 중 기념사진을 남길 수 있는 ‘한교동 라이브캐릭터 그리팅’이 인기다. 이달 26일까지 매주 주말과 공휴일(10월 3일 개천절 제외) 오전 11시 30분, 오후 2시, 오후 4시 아쿠아리움 메인 수조에서 진행한다.
수중에서 펼치는 이색 콘텐츠도 마련됐다. 이달 5일부터 9일까지 바다사자와 수달에게 추석 특식을 제공하며, 한복을 입은 아쿠아리스트가 생태설명회와 현장 이벤트를 진행할 계획이다. 3일부터 12일까진 매일 오전 11시 30분에 올해 아쿠아리움에서 태어난 펭귄을 공개한다. 같은 기간 지하 2층 메인 수조에선 상어와 가오리가 먹이를 두고 펼치는 ‘아쿠아 UFC’가 매일 오후 12시 30분과 3시 30분 진행될 예정이다.
롯데월드타워 전망대 서울스카이에서는 11월 30일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 ‘서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지’를 선보인다. 이번 체험형 공간은 ‘미키와 친구들’이 한국을 방문해 고유의 문화를 체험하고, 그 매력을 소개하는 스토리로 전개한다. 특히 121층에서는 한국 전통 의상과 장신구를 착용한 ‘미키와 친구들’이 기와집에서 한옥 스테이를 즐긴다는 설정의 체험형 공간으로 꾸며지며, 입장객들은 직접 두루마기와 갓도 착용할 수 있다.
롯데아울렛은 글로벌 인기 IP ‘쿠키런’, 아웃도어 브랜드 ‘노르디스크’와 함께 체험형 아웃도어 테마 행사 ‘쿠키캠프(Cookie Camp)’를 선보인다. 행사는 지난달 26일부터 이달 9일까지 프리미엄 아울렛 의왕점, 이달 17일부터 26일까지 프리미엄 아울렛 파주점에서 순차적으로 진행된다.
이번 행사는 ‘이색 캠핑’ 콘셉트로 꾸며, 가족 단위 고객에게 새로운 가을 나들이 경험을 제공한다. 현장에서는 노르디스크X쿠키런 한정판 콜라보 상품이 최초 공개되며, 게임 체험존, 포토존 등 온 가족이 즐길 수 있는 다채로운 체험 이벤트도 진행된다.
국순당은 술복합문화공간인 ‘박봉담’에서 진행하는 ‘박봉담 헤리티지 투어’를 오픈한다. 백세주가 탄생한 곳에 공간의 역사와 현재를 연결해 체험할 수 있는 프로그램이다. 박봉담 오디오 도슨트 투어와 스탬프 투어, 수시 프로그램인 ‘술문화 체험프로그램’ 등으로 진행된다.
G마켓이 추석 연휴 기간 ‘가을여행’ 콘셉트로 국내 여행 프로모션을 선보인다. 우선 이달 31일까지 ‘여행하는 가을, 가을여행 특별전’을 진행한다. 한국관광공사와 함께 G마켓 단독으로 선보이는 기획전이다. ‘내장산 가을 기차여행’, ‘강원‧경기 자연 힐링 체험 여행’ 등 숙박 패키지, 당일 여행, 투어패스까지 지역별 인기 상품을 한자리에 모아 판매한다.
문화체육관광부, 한국관광공사와 함께하는 ‘해양관광 상품 할인전’도 있다. 31일까지 ‘현지인이 추천하는 로컬 국내여행’을 주제로 낭만 섬 여행, 해양관광시설, 액티비티 등 다양한 해양 콘텐츠를 제안한다. 이외에도 강원관광재단과 손잡고 ‘강원 관광두레’ 기획전을 진행한다.
한화호텔앤드리조트는 더 플라자에서 추석 연휴 기간 도심 호캉스를 위한 ‘서울 스테이케이션(Seoul Staycation)’ 패키지를 선보이고 있다. 2인 기준 △디럭스 2박 △한복 대여권 △포토 시그니처 촬영 이용권 △서울 시티투어버스 이용권(도심 고궁 코스) △더 플라자 제작 교통카드로 구성했다.
