스타아티스트, SETEC서 ‘업라이징 페스타 Vol.1’ 개최

‘업라이징 페스타 Vol.1(UPRISING FESTA Vol.1)’가 오는 11월 20일부터 23일까지 나흘간 서울시 강남구 서울무역전시장(SETEC) 제3전시실에서 열린다.
‘업라이징 페스타’는 창작자의 실험성과 오리지널리티를 중심에 둔 복합 문화 예술 행사로, 장르 구분 없이 시각예술·퍼포먼스·디자인·음악·푸드·영화 등 다양한 콘텐츠를 한 공간 안에 모은다. ‘경계도 한계도 없다(No Boundaries, No Limits)’를 주제로 진행되며, 국내외 약 100여 팀이 참여할 예정이다.
이번 행사는 창작자 중심 전시와 관람객 참여형 프로그램을 함께 운영한다. 프로그램은 △시각예술 전시 △라이브 페인팅 및 퍼포먼스 △독립 브랜드 마켓 △창의적 F&B 존 △단편 및 장편 상영 시네마 △체험형 워크숍 등이며, 한국저작권 위원회와 그린나래미디어㈜에서 후원∙협찬 방식으로 참여한다. 모든 프로그램은 관람객이 현장에서 직접 보고, 듣고, 참여하는 방식으로 진행된다.
행사장인 SETEC 제3전시장에는 약 1,000평 규모 공간에 총 100여 개 부스가 배치되며 저작권을 가진 다양한 창작자들이 분야의 구분 없이 참여한다.
실시간 라이브 드로잉과 퍼포먼스는 참여 아티스트의 작업 과정을 현장에서 직접 볼 수 있도록 기획됐다. 단편 영화와 장편 콘텐츠를 상영하고 후원 협찬사로 참여한 그린나래미디어에서 수입했던 영화 중 추억의 영화도 상영된다.
주최 측은 “관객과 창작자의 경계가 허물어지는 구조로 공간을 구성했다”라며 “창작자 중심의 예술 업라이징 페스타라고 밝혔다.
이번 행사의 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 접수 가능하며, 참가자는 개인, 단체, 브랜드, 갤러리 등 형태에 관계없이 지원할 수 있다. 부스는 목공 구조로 구성되며, 신청 유형과 규모에 따라 차등 적용된다.
