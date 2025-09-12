맞춤형 소파처럼 딱 맞는 편안함… 체형-자세별 최적 각도로 조절

레이지보이
464개 국제 특허… 기술력 인정
몸무게 맞춰 등받이 압력 조절
흔들 기능은 임산부에게 인기
매일 반복되는 일상, 무거운 몸을 이끌고 집에 돌아왔지만 침대나 소파에 누워도 좀처럼 편안함을 느끼기 어렵다. ‘레이지보이(LA-Z-BOY) 리클라이너’는 바로 이런 고민을 해결하기 위해 탄생한 제품이다. 1926년 세계 최초로 리클라이너를 만든 레이지보이는 지난 100여 년간 ‘편안함’이라는 하나의 가치만을 추구하며 기술을 발전시켜 왔다. 그 결과 레이지보이는 464개의 국제 특허를 보유하고 타의 추종을 불허하는 기술력을 인정받았다. 또한 타임지의 ‘20세기 100대 혁신 상품’으로 선정될 만큼 그 혁신성을 입증했다.
내 몸에 맞춘 듯한 완벽한 편안함
레이지보이 리클라이너의 핵심 기능은 사용자의 체형과 자세에 맞춰 최적의 편안함을 제공하는 것이다. 사람마다 다른 키, 몸무게, 체형에 상관없이 온 가족 모두가 만족할 수 있는 이유는 바로 레이지보이만의 특허 설계 덕분이다.
먼저 다양한 조절 기능으로 맞춤형 휴식이 가능하다. 기본 흔들형 모델은 다리받이를 3단계, 등받이를 18단계까지 조절할 수 있다. 최대 180도까지 눕혀져 마치 침대에 누운 듯한 편안함이 느껴진다. 특히 다리가 심장보다 높게 위치하도록 설계돼 혈액순환을 돕고 피로 회복에도 뛰어나다. 다리받이를 내리면 부드러운 흔들의자로 변신해 아늑한 휴식까지 즐길 수 있다.
사용자의 몸무게에 맞춰 등받이의 압력을 조절하는 시스템으로 최적의 각도를 유지시켜 준다. 이를 통해 가장 편안한 자세로 휴식을 취할 수 있다.
또한 스마트한 기능으로 편리성을 강화했다. 전동형 모델은 버튼 하나로 간편하게 조작이 가능하며 더욱 세밀한 편안함을 제공한다. 특히 RW 모델은 머리 받침 각도 조절과 럼버 시스템(허리 지지 시스템)을 통해 독서나 TV 시청 시에도 최상의 편안함을 유지시켜 준다. USB 충전 포트가 있어 스마트 기기를 충전하며 사용할 수 있는 편리함까지 갖췄다.
공간 활용성과 안전성까지 고려한 디자인
좁은 공간에서도 레이지보이 리클라이너를 효율적으로 사용할 수 있다. 고정형 모델은 슬라이딩 방식으로 각도를 조절하기 때문에 벽과의 간섭 없이 사용할 수 있다. 또한 3인용 전동 리클라이너는 좌우 독립적인 각도 조절이 가능해 가족 각자에게 맞는 편안함을 제공한다. 안전에도 만전을 기했다. 3인용 리클라이너는 작동 중 이물질이 감지되면 자동으로 작동을 멈추는 안전 감지 시스템을 갖추고 있어 안심하고 사용할 수 있다.
100년 기술, 변치 않는 품질과 신뢰
레이지보이는 오랜 시간 변함없는 편안함을 제공하기 위해 엄격한 품질 기준을 고수한다. 견고한 스프링 시스템과 내구성이 뛰어난 소재는 오래 사용해도 한결같은 편안함을 보장한다. 전동 모델은 7만5000번의 엄격한 테스트를 거쳐 생산해 뛰어난 안정성과 내구성을 자랑한다. 또한 등받이와 몸통 분리형 디자인으로 이동과 설치가 편리하다.
프리미엄 라인으로 경험하는 최상의 안락함
2024년 5월 레이지보이는 새로운 프리미엄 라인을 선보였다. 리클라이너 전체에 최상급의 세미 애닐린 가죽을 사용했다. 가죽의 두께보다는 가공 방식이 편안함을 좌우한다는 레이지보이의 철학에 따라 내구성을 높이면서도 얇고 부드럽게 가공해 최상의 촉감을 제공한다. 특수 공법을 통해 투 톤 색상으로 제작해 각도나 조명에 따라 고급스러운 분위기를 연출하며 자연스러운 엠보싱은 최고급 가죽의 질감을 잘 표현하고 있다.
모두에게 사랑받는 특별한 리클라이너
레이지보이 리클라이너는 모든 연령대에서 사랑받고 있으며 최근에는 임산부에게 큰 인기를 얻고 있다. 흔들 기능은 태아와의 교감을 증진시키고 수유 시 편안한 자세를 제공해 산후 회복에도 도움을 준다. 레이지보이 리클라이너는 단순한 가구가 아닌 온 가족의 이야기가 담긴 소중한 공간이 될 것이다.
레이지보이 리클라이너는 ㈜G&G를 통해 국내에 유통되고 있으며 전국 주요 백화점과 직영점에서 직접 체험할 수 있다. 롯데백화점 8개 지점, 현대백화점 3개 지점, 갤러리아백화점 4개 지점, 아이파크몰 용산점과 함께 분당, 잠실, 수원, 일산 등 4개 직영점에서 레이지보이의 편안함을 직접 경험해볼 수 있다.
