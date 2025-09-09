[알립니다]오페라 ‘라보엠’부터 조성진 독주회… 특별한 겨울 클래식 유럽 여행 2종

동아일보는 유럽 예술의 정수를 만끽할 수 있는 ‘2025 동아 클래식 스토리텔링 여행’과 ‘2025 프랑스 와인 & 아트 투어’를 마련해 참가자를 모집합니다.
‘동아 클래식 스토리텔링 여행’은 오스트리아 헝가리 체코 독일 등 4개국에서 베토벤 모차르트 리스트 말러 등 클래식 거장들의 발자취를 찾아가는 프로그램입니다. 로테르담 필하모닉, 드레스덴 슈타츠카펠레 등의 명품 연주와 발레 ‘호두까기 인형’ 공연을 감상합니다. 유윤종 음악평론가가 전 일정을 동행하며 깊이 있는 해설을 제공합니다.
‘프랑스 와인 & 아트 투어’는 샹파뉴와 부르고뉴의 프리미엄 와이너리를 탐방하고, 파리 오르세, 오랑주리, 루브르 등 세계적 미술관과 박물관을 둘러보며 중세 유럽 문화를 음미하는 프로그램입니다. 특히 K클래식의 상징인 조성진 피아니스트의 독주회와 클라우스 메켈레가 지휘하는 파리 오케스트라 연주를 만나볼 수 있습니다. 스타 피아니스트 김주영 음악 칼럼니스트가 함께합니다. 예술 애호가를 위한 프리미엄 유럽 클래식 투어에 많은 참가를 바랍니다.
