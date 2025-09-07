‘어쩔수가없다’ 아쉬운 고배…박찬욱 감독 “관객 반응 뜨거워 큰 상 받은 기분”

한국 영화로는 13년만에 베니스국제영화제 경쟁 부문에 진출했던 박찬욱 감독(62)의 신작 ‘어쩔수가없다’가 수상이란 결실은 맺지 못했다.
6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 제82회 베니스국제영화제 폐막식에서 최고상인 황금사자상은 짐 자무시 감독(미국)의 ‘파더 마더 시스터 브라더(Father Mother Sister Brother)’가 차지했다. 은사자상·심사위원대상은 카우더 벤 하니아 감독(튀니지)의 ‘힌드 라잡의 목소리’가, 은사자상·감독상은 베니 사프디 감독(미국)이 연출한 ‘스매싱 머신’이 수상했다.
현지‘어쩔수가없다’에 출연한 이병헌 배우가 유력후보로 꼽혔던 남우주연상도 이탈리아 배우 토니 세브빌로(영화 ‘은총’)가 받았다. 여우주연상은 ‘우리 머리 위의 햇살’에서 열연한 중국 배우 신즈리(辛芷蕾)가 차지했다.
‘어쩔수가없다’는 수상은 불발됐지만, 영화제 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 해외 평단에서ㄷ도 높은 점수를 받았다. 박 감독은 이날 배급사인 CJ ENM을 통해 “내가 만든 어떤 영화보다 반응이 좋아서 이미 큰 상을 받은 기분”이라고 전했다.
이재명 대통령은 7일 시상식 직후 페이스북에 “수상 여부를 떠나 13년 만에 한국 영화가 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 것은 그 자체로 의미있는 성과”라며 “세계 영화사에 깊이 족적을 남겨온 박찬욱 감독의 작품이 또 한번 우리 영화의 위상을 드높였다”고 밝혔다.
‘어쩔수가없다’는 내년 미국에서 진행될 제98회 아카데미 시상식에는 국제장편영화 부문 한국 대표로 출품됐다. CJ ENM과 모호필름에 따르면 현재 북미와 영국, 프랑스, 독일, 일본 등 200여개 나라에 판매가 확정됐다.
