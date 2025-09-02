넷플릭스 “‘흑백요리사’ 中 표절 의혹…묵과할 수 없어 공식 항의”

넷플릭스가 ‘흑백요리사’ 표절 의혹을 받는 중국 OTT 프로그램에 공개 중단을 공식 요청했다고 밝혔다.
2일 서울 종로구 JW메리어트 동대문 스퀘어에서는 ‘넷플릭스 예능 페스티벌 2025’가 열렸다. 이 자리에는 유기환 논픽션 부문 디렉터를 비롯해 김학민, 황슬우, 장호기, 김예슬, 김재원, 정종연, 이소민, 김노은 PD가 참석했다
이날 행사에서 가장 주목을 받은 프로그램은 ‘흑백요리사’다. 지난해 시즌 1이 전 세계적인 인기를 끌면서 오는 12월 공개를 앞둔 시즌 2에 대한 관심이 쏟아졌다.
그러나 지난 7월 중국 텐센트비디오 예능 ‘이팡펀선’(‘한 끼로 신이 된다)이 ’흑백요리사‘를 표절했다는 의혹을 제기되면서 국내 시청자들의 공분을 샀다.
스타 요리사와 신인 요리사가 경연을 펼치는 포맷부터 출연진 의상, 무대 디자인, 카메라 앵글까지 ’흑백요리사‘를 그대로 베낀 것 같다는 의혹이 거듭 제기됐다.
이에 대해 김학민 PD는 “유기환 디렉터가 URL를 보내줘서 영상을 봤는데 모를 수 없는 장면이 나왔다”며 “오프닝 시퀀스에 이 프로그램의 본질을 설명하는 장면이 있는데 이 정도면 거의 저희 프로그램과 컷마다 똑같이 한 것이 아닌가 싶었다”고 말했다.
이어 “처음에는 화가 나거나 슬프거나 그런 감정이 아니고 너무 똑같아서 놀랐다. 이 정도면 대단하다 싶더라”며 “안타까웠던 것은 우리 PD들이 밤새워서 만든 프로그램인데 BGM, 컷까지 똑같이 나왔다”고 토로했다.
유기환 디렉터도 “작품에 대한 단순한 유사함을 넘어 많은 장면을 고의로 이용했다고 생각했다”며 “작품과 IP(지식재산권)에 대한 노력을 인정하는 게 중요하기에 이대로 넘어갈 수 없다고 생각해서 텐센트에 (공급) 중단을 요청하는 항의를 보내놓은 상태”라고 말했다.
그러면서 “앞으로 우리의 IP 침해에 대해 묵과할 생각이 없다. 공식 대응할 생각”이라고 강조했다.
’흑백요리사‘가 직면한 우려는 이뿐만 아니다. 심사위원으로 출연하는 백종원 더본 코리아를 둘러싼 각종 논란이 불거지면서 시청자들의 하차 요구까지 빗발치는 상황.
이에 대해 유 디렉터는 “시즌 2 공개를 12월로 확정을 했고 이런 경우 신중하게 고민을 한다”며 “작품과 관련된 수많은 이들이 영향을 받는지 생각한다. 참가한 100명의 셰프들과 스태프들이 연계돼 있다. 그 판단은 시청자들이 해주실 것”이라고 말을 아꼈다.
한편 넷플릭스는 올 하반기부터 내년까지 총 10편의 신작 예능 프로그램을 선보인다. 이달 23일 ’크라임씬 제로‘를 시작으로 ’피지컬 : 아시아‘, ’케냐 간 세끼‘, ’흑백요리사: 요리계급 전쟁 2‘, ’솔로지옥 5‘, ’미스터리 수사단 2‘, ’모태솔로지만 연애는 하고 싶어 2‘, ’이서진의 달라달라‘, ’대환장 기안장 2‘, ’유재석 캠프‘ 를 순차적으로 공개한다.
댓글 0