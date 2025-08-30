[책의 향기]돈-덩치 싸움된 AI 개발… 스타트업, 살아남을 수 있을까

딥마인드 공동 창립자가 만든 챗봇
챗GPT에 밀려 점유율 2%도 안 돼
소수의 빅테크가 ‘생성형 AI’ 장악
◇AI 타이탄들의 전쟁/게리 리블린 지음·김동규 옮김/492쪽·2만7000원·알에이치코리아
인공지능(AI) 시대엔 AI 스타트업이 최대 수혜자가 될 수 있을까.
미국 뉴욕타임스(NYT)에서 실리콘밸리 전문기자로 활동하는 저자는 “아니다”라고 단언했다. 2년간 일론 머스크, 샘 올트먼 등 실리콘밸리 거물들과 수십 차례 심층 인터뷰를 하며 내린 결론이라고 한다.
왜 그럴까. AI 개발엔 막대한 자본과 시간이 필요하기에 스타트업이 빅테크의 거인(타이탄)들을 누르기가 극도로 어렵다는 게 저자의 주장이다. 이 책이 가장 주목하는 인물은 ‘인플렉션 AI’의 창업자 무스타파 술레이만이다. 구글 딥마인드의 공동 창립자였던 그는 2022년 드림팀을 꾸려 인플렉션 AI를 세웠다. 그의 목표는 ‘사람처럼 대화하는 AI’였다. 술레이만은 언어학자 등으로 꾸려진 성격개발팀을 만들었고, 2023년 5월 성격 150개를 가진 챗봇 ‘파이(Pi)’를 출시했다. 하지만 결과는 처참했다. 그해 말까지 파이의 시장 점유율은 2%도 안 됐다.
그 원인으로 저자는 크게 두 가지를 꼽는다. 첫째는 속도전이다. 인플렉션 AI가 설립된 지 10개월이 될 즈음 오픈AI가 챗GPT를 출시했다. 개발 속도에서 밀린 것. 또 당시 술레이만은 “오픈 AI는 AI의 초지능에만 집착하느라 ‘성격’에는 관심이 없다”고 생각했다. 하지만 오픈AI 또한 GPT 브랜드 아래 영양, 패션 등 분야별 특화 친구봇을 출시했다.
두 번째는 막대한 인프라 비용이다. 파이의 강점은 유창한 대화 능력이었다. 더 긴 문장을 구사할 줄 알아야 했고, 추론 능력도 키워야 했다. 그러려면 모델의 크기를 키워야 했다. 하지만 대규모 모델 개발엔 최소 수십억 달러가 들었다. 결국 술레이만은 지난해 3월 “필요한 자금이 너무 크고 수익 창출 기회도 제한적인 상황”이라며 마이크로소프트행을 택했다.
저자는 ‘파이’의 사례를 설명하며 결국 승부를 가르는 건 ‘누가 끝까지 버틸 자본과 시장 지배력을 갖췄는가’라는 점이라고 강조했다. 때문에 마이크로소프트, 구글, 메타, 엔비디아 등 소수의 유력 후보들이 생성형 AI 분야를 이미 장악하고 있는 지금, AI 스타트업이 살아남기란 어렵다는 분석이다. AI 산업의 역학 관계를 입체적으로 묘사한 책이다.
댓글 0