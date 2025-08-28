만나기 힘든 유럽 거장들 미술혼, 서울의 가을 수놓는다

샌디에이고 미술관 소장품 65점… 세종미술관 11월부터 특별 전시
보스 그레코 고야 모네 발라동 등
르네상스서 인상주의 작품까지
서양 미술사 대표작 한번에 감상
독특한 상상력으로 팬층이 두꺼운 플랑드르의 16세기 거장 히로니뮈스 보스, 극적인 표현으로 시선을 사로잡은 엘 그레코, 영국 왕실 초상화가로 유명한 안토니 반 다이크…. 국내에서 쉽게 볼 수 없는 20세기 이전 유럽 미술 거장들의 작품이 올가을 한국을 찾는다.
르네상스에서 인상주의를 거쳐 제2차 세계대전 이전 모더니즘까지 조망하는 특별전 ‘르네상스에서 인상주의까지: 샌디에이고 미술관 특별전’이 11월 5일 서울 종로구 세종미술관에서 개막한다. 이 전시는 1925년 개관해 올해로 100주년을 맞은 미국 서부의 명문 ‘샌디에이고 미술관(San Diego Museum of Art·SDMA)’의 소장품 65점을 소개한다.
● 보스부터 모네까지 화려한 라인업
특히 이번 전시에는 르네상스와 바로크, 로코코 등 서양 미술의 주요 흐름을 아우르는 보스, 베로네세, 틴토레토, 엘 그레코, 페테르 파울 루벤스, 프란시스코 데 수르바란, 바르톨로메 에스테반 무리요, 반 다이크 등의 작품이 대거 출품됐다. 19세기 이후 근대미술을 대표하는 프란시스코 고야, 클로드 모네, 에드가르 드가, 툴루즈 로트레크, 메리 커샛, 피에르 보나르, 쉬잔 발라동, 아메데오 모딜리아니 등 총 60명 작가의 유화 63점과 조각 2점도 만날 수 있다.
주요 전시작으로는 보스가 1515년경 그린 종교화 ‘그리스도의 체포’를 꼽을 수 있다. 높이 50cm, 폭 80cm의 템페라 유화로, 예수가 로마 병사들에게 체포되는 순간을 묘사했다. 왼쪽에는 단검을 뽑는 병사가, 오른쪽에는 붉은 옷을 입은 성 베드로, 예수 바로 옆 유다와 그 외 병사들의 표정과 몸짓이 드라마틱하다. 반면 체포를 당하고 있는 예수는 오히려 체념한 듯 차분한 표정을 짓고 있다.
엘 그레코의 ‘목자들의 경배’도 주목할 작품. 24X20cm 유화로 비교적 작은 사이즈이나, 신비로운 분위기를 역동적으로 표현했다. 예수의 탄생을 기뻐하며 초라한 마구간에 모여든 목자들이 아기 예수를 경배하는 장면을 묘사했다. 어두운 밤을 배경으로 밝게 표현된 아기 예수와 하늘에서 번개처럼 빛이 내려오는 모습이 보인다.
고야와 반 다이크가 왕실과 귀족의 의뢰를 받아서 그린 초상화도 전시된다. 고야가 1795년경 그린 ‘라 로카 공작 비센테 마리아 베라 데 아라곤의 초상’(108.7X82. 55cm)과 반 다이크가 1638년경 그린 ‘영국 왕비 헨리에타 마리아의 초상’(107.32X85.09cm)이다. 두 작가 모두 인물의 성격과 분위기를 잘 살린 섬세한 초상화의 대가들로, 실물이 기대되는 작품들이다. 모네의 대표작 중 하나인 건초더미 연작에서 노을이 지는 모습을 담은 ‘샤이의 건초더미들’이나 신고전주의 작가인 윌리엄아돌프 부그로의 ‘양치기 소녀’ 등 19세기 작품도 전시된다. ● SDMA 상설 컬렉션 25점, 해외 첫 전시
샌디에이고 미술관이 개관 100년 동안 한 번도 해외로 반출하지 않았던 주요 상설 컬렉션 25점도 서울에서 처음으로 공개된다. 반 다이크의 영국 왕비 초상이 대표적이다. 미술관 최고 경영자 겸 총괄 디렉터인 록사나 벨라스케스는 “상설 전시로만 선보였던 소장품들을 대거 해외에서 선보이는 건 처음”이라며 “이후로도 미국 밖에선 다시 보기 힘들 수 있다”고 했다.
이 전시는 일본 도쿄 국립서양미술관과 교토시 교세라 미술관을 순회해 서울에서 열린다. 서울 전시는 일본 전시에선 선보이지 않았던 인상주의 이후 작가들의 작품도 포함됐다. 모네 ‘샤이의 건초더미들’을 비롯해 모딜리아니 ‘푸른 눈의 소년’, 발라동 ‘창문 앞의 젊은 여인’ 등이다. 전시 기획은 애니타 펠드먼 샌디에이고 미술관 부관장이 맡았고, 17∼18세기 스페인 미술 연구로 박사 학위를 받은 마이클 브라운 박사가 큐레이터로 참여했다.
‘샌디에이고 미술관 특별전’은 샌디에이고 미술관과 문화콘텐츠 기업 가우디움어소시에이츠가 공동 주최한다. 김대성 가우디움어소시에이츠 대표는 “서양 미술사의 주요 작가들을 총망라해 작품과 희소성 측면에서 독보적인 전시”라고 자신했다. 11월 5일 개막해 내년 2월 22일까지 열린다.
