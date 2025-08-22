美-캐나다 극장 ‘케데헌’ 열기… ‘떼창 이벤트’ 1000회 매진

K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌·사진)가 해외에서 여는 극장 상영 이벤트도 큰 인기를 얻고 있다.
미국 영화 전문 매체 할리우드리포터는 20일(현지 시간) “미국과 캐나다에서 1700개 극장이 케데헌 상영을 확정했다”며 “전날 기준 극장 상영 1000회 분량의 티켓이 매진됐다”고 보도했다.
넷플릭스는 앞서 15일 ‘케데헌 싱얼롱(sing-along·따라 부르기)’ 특별 행사를 공지했다. 이에 따라 23, 24일 북미 지역과 영국, 호주, 뉴질랜드에서 케데헌 상영회가 개최된다.
케데헌 이벤트는 미 극장가로선 이례적인 일이다. 현지 영화관들은 스트리밍 업체들과 갈등이 심해 넷플릭스 작품 대부분을 보이콧해 왔다. 하지만 이번 행사는 리걸시네마스 등 주요 영화관 업체들이 적극 참여한 것으로 알려졌다.
이번 이벤트가 얼마나 수익을 거둘지는 명확하지 않다. 다만 업계에선 “사전 티켓 판매율 등을 고려할 때 북미에서만 최대 1000만 달러(약 140억 원) 이상을 벌어들일 것”으로 내다봤다.
김태언 기자 beborn@donga.com
