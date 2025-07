헤비메탈의 시대 연 ‘블랙 사바스’ 보컬 오즈번 영면

강렬한 무대 장악력으로 ‘마왕’ 불려

밴드 퇴출후 솔로 앨범 1억장 판매

5일 고향 英버밍엄서 동료와 공연도

22일(현지 시간) 세상을 떠난 오지 오즈번이 5일 영국 버밍엄에서 열린 고별 공연에서 박쥐 모양으로 장식된 왕좌에 앉아 환하게 웃고 있다. 사진 출처 블랙 사바스 X

“헤비메탈의 아이콘이던 ‘마왕(Prince of Darkness)’이 우리 곁을 떠났다.”(영국 일간 가디언)1970년대 하드록 시대에 헤비메탈의 탄생을 이끈 영국 밴드 ‘블랙 사바스(Black Sabbath)’의 리드보컬 오지 오즈번이 22일(현지 시간) 고향 버밍엄에서 숨졌다. 향년 77세.고인의 가족은 이날 “말로 전할 수 없는 슬픔을 안고 오지가 떠났음을 알린다”며 “그는 사랑하는 가족 품에서 눈감았다”고 밝혔다. 사인은 공개되지 않았으나, 오즈번은 2020년 파킨슨병을 진단받은 뒤 투병해 왔다.

1948년 버밍엄의 노동자 가정에서 태어난 고인은 힘겨운 유년기를 보냈다. 집은 실내 배관이 없을 정도로 가난했다. 난독증 탓에 학교도 15세에 중퇴했다. 제대로 된 직업이 없었고, 절도로 수감된 적도 있다.하지만 1969년 21세에 기타리스트 토니 아이오미와 베이시스트 기저 버틀러, 드러머 빌 워드와 블랙 사바스를 결성하며 인생이 바뀌었다. 이듬해 발표한 데뷔 앨범 ‘블랙 사바스’는 헤비메탈의 문을 열었단 평가를 받는다. 2번째 앨범 ‘패러노이드(Paranoid)’도 헤비메탈 장르에서 가장 중요한 명반으로 꼽힌다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “당시 비평가들의 냉대를 받았지만, ‘아이언맨(Iron Man)’ ‘워피그스(War Pigs)’ 등은 방황하는 젊은이들의 찬가로 자리 잡았다”고 전했다.오즈번은 거칠지만 짜릿한 목소리와 강렬한 무대 장악력으로 스타가 됐다. 하지만 불성실한 태도와 동료와의 불화로 1979년 밴드에서 해고당했다. 이후 1980년 ‘블리자드 오브 오즈(Blizzard of Ozz)’를 시작으로 솔로 앨범 13장을 발표하며 1억 장 이상 판매량을 기록했다.고인은 기행에 가까운 퍼포먼스로 자주 논란을 일으켰다. 특히 1981년 콘서트에서 팬이 던진 박쥐를 물어뜯은 일화는 두고두고 시끄러웠다. 오즈번은 훗날 “고무 장난감인 줄 알았다”고 해명했다.무대 밖에선 의외로 가정적이고 소박했다. 2002∼2005년 MTV 리얼리티 프로그램 ‘오즈번 가족(The Osbournes)’은 고인에 대한 세간의 인식을 바꿔 놓았다. 그의 이미지를 비튼 코믹함이 새로운 세대까지 열광시켰다. 해당 작품은 2002년 에미상도 수상했다.고인은 2006년 블랙 사바스 멤버로, 지난해 솔로로 미 ‘로큰롤 명예의 전당’에 헌액됐다. 2005년엔 영국 ‘음악 명예의 전당’에도 헌액됐다. 2014년 내한 공연으로 한국 팬들을 만나기도 했다.그의 마지막 공연은 이달 5일 버밍엄에서 열린 ‘백 투 더 비기닝(Back to the Beginning)’이었다. 20년 만에 블랙 사바스 원년 멤버들과 함께한 자리였다. 후배 가수들인 메탈리카와 건스엔로지스 등도 참여했다. 걷기조차 힘들었던 고인은 박쥐 모양으로 장식된 왕좌에 앉아 4만2000명의 팬들 앞에서 사자후를 내뿜었다. 공연 직전 소감을 묻자 이렇게 말했다.“이보다 더 멋지게 떠날 순 없을 겁니다.”