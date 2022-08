(여자)아이들, 美 8개 도시 월드투어 성황…글로벌 인기 입증

(여자)아이들 / 큐브엔터테인먼트 제공 ⓒ 뉴스1

그룹 (여자)아이들이 첫 번째 월드 투어 중 미국 8개 도시 공연을 성료했다.(여자)아이들은 지난달 22일(현지시간) 로스앤젤레스를 시작으로 2022 월드투어 ‘저스트 미 아이들’(JUST ME ( )I-DLE) 미주 투어에 돌입했다.이어 7월24일 샌프란시스코, 27일 시애틀, 30일 달라스, 8월 1일 휴스턴, 3일 시카고, 5일 뉴욕, 7일 애틀랜타를 끝으로 미국 콘서트를 성황리에 마무리 지었다.앞서 서울에서 사흘 간 성공적인 공연을 펼치며 월드 투어의 막을 화려하게 연 (여자)아이들은 전 세계 무대로 열기를 이어갔다. 이후 글로벌 팬들과 직접 교감하며 함께 다채로운 추억을 만들었다.미국 팬들의 뜨거운 사랑을 확인한 (여자)아이들은 오는 10일 산티아고에 이어 멕시코 시티, 몬테레이, 방콕, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 도쿄, 싱가포르 등 총 18개 지역을 방문할 예정이다.한편 (여자)아이들은 지난 3월 정규 1집 ‘아이 네버 다이’(I NEVER DIE)로 컴백, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 24개 지역 1위, K팝 앨범 차트 11개 지역 1위에 이름을 올리고, 미국 빌보드 ‘글로벌 200’ 차트에서 58위를 기록했다. 또 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S) 차트에서 타이틀곡 ‘톰보이’(TOMBOY)는 34위를 차지, 뮤직비디오는 1.5억 뷰를 기록하는 기염을 토했다.(서울=뉴스1)