힙합 그룹 ‘에픽하이’가 정규 10집 음원 일부를 스포일러했다.에픽하이는 12일 0시 공식 소셜미디어를 통해 정규 10집 ‘에픽하이 이즈 히어 하 - 파트 2(EPIK HIGH IS HERE 下 - PART 2)’의 전 트랙을 미리 들어볼 수 있는 샘플러 영상을 공개했다.공개된 영상에는 타이틀곡 ‘그래서 그래(Gray So Gray)’를 비롯해 ‘히어(Here)’, ‘프리퀄(Prequel)’, ‘슈퍼 레어(Super Rare)’, ‘샴페인(Champagne)’ 등 총 12개 트랙의 음원 하이라이트가 담겼다.가수 윤하가 피쳐링으로 참여한 타이틀곡 ‘그래서 그래(Gray So Gray’는 모든 행동엔 저마다의 이유가 있는 만큼 타인과 세상에게 이해를 바란다는 내용이다.‘히어(Here)’는 ‘에픽하이 이즈 히어 상(Epik High Is Here 上)’의 마지막 트랙 ‘위시 유 워(Wish You Were)’와 연결되는 곡이다.윤하 외에 원슈타인, pH-1, 콜드, 이하이, 기리보이, 식케이, 저스디스, 김필이 피처링에 참여했다.이 앨범은 오는 14일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.[서울=뉴시스]