특급호텔 스페셜 테마가 돋보이는∼ 1박2일 숙박 패키지

호텔 서울드래곤시티 ‘위드 마이 키즈’ 패키지

호텔 서울드래곤시티 ‘위드 마이 키즈’ 패키지



파크 하얏트 서울 ‘윈터 앳 더 파크’ 패키지

파크 하얏트 서울 ‘윈터 앳 더 파크’ 패키지



임피리얼 팰리스 서울 ‘웜 & 릴렉스’ 패키지

임피리얼 팰리스 서울 ‘웜 & 릴렉스’ 패키지

신개념 라이프스타일 호텔 플렉스(Hotel-plex) 서울드래곤시티가 아이 동반 가족에게 특별한 추억을 선물하기 위해 ‘위드 마이 키즈(With My Kids)’ 패키지를 새롭게 선보인다. 주니어 텐트, 테이블, 의자와 가랜드로 꾸며진 노보텔 테마룸에서 1박을 하게 되며, 키즈 브랜드 장난감 4종을 제공받고, 키즈 플레이 그라운드 이용 혜택을 누린다. 피트니스 및 수영장 이용도 할 수 있다.키즈 브랜드 장난감 4종은 ▲브리오(BRIO) 기차 장난감 ▲오마이(OMY) 색칠 놀이 세트 ▲플레이포에버(PLAYFOREVER) 자동차 장난감 ▲플레이모빌(PLAYMOBIL) 피규어다. 각 브랜드별로 1종씩 랜덤으로 받을 수 있다. 추가로 장난감 구입을 원할 경우에는 객실에서 QR코드를 통해 구매가 가능하다. 추가 구매할 때 서울드래곤시티의 로봇 호텔리어 ‘노보’가 장난감을 배달해주는 이색 서비스도 제공한다.노보텔 2층 프리미엄 뷔페 레스토랑 ‘푸드 익스체인지’에 있는 ‘키즈 플레이 그라운드’는 어린이 맞춤형 복합 놀이공간이다. ▲색칠 놀이가 가능한 벽면 포스터 ▲미니 볼 풀장 ▲피규어 놀이 테이블 ▲기차놀이 테이블 등으로 꾸며져 있다. 오후 3시부터 5시까지 이용 가능하다. 메인 로비에는 장난감 전시 공간과 함께 포토존이 마련돼 있다.호텔 서울드래곤시티 관계자는 “아이에게 오감만족의 경험을 선사하기 위해 ‘위드 마이 키즈’ 패키지를 마련했다”며 “아이에게 동화 같은 추억을 선물하고, 엄마아빠도 호텔에서 여유롭고 편안한 휴식을 누리길 바란다”고 전했다. 패키지 관련 자세한 사항은 호텔 서울드래곤시티 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.파크 하얏트 서울의 ‘윈터 앳 더 파크(Winter at the Park)’ 패키지는 객실에서 프라이빗 고메 세트를 제공한다. 채끝등심, 양갈비, 구운 바다가재, 연어 스테이크 등을 풍성하게 담은 육류&해산물 플래터가 메인 메뉴다. 레드와인 한 병과 함께 샐러드와 치즈를 곁들인 감자튀김, 시그니처 케이크도 준비해준다.실내 수영장과 피트니스 스튜디오 등 편의 시설도 이용할 수 있다. 호텔 최고층인 24층에 있는 수영장은 인피니티 풀로 전면 통 유리창을 통해 시시각각 변하는 도심의 빛을 느끼며 인생 샷을 남길 수 있는 포토 스폿이다. 같은 층 피트니스 스튜디오에서도 탁 트인 뷰를 감상하며 몸과 마음을 재충전할 수 있다.호텔 공식 웹사이트와 하얏트 애플리케이션을 통해 패키지를 예약하면 이솝 핸드워시와 핸드밤을 제공한다. 예약은 바로 가능하며 투숙 기간은 12월 1일부터 2022년 2월 28일까지.임피리얼 팰리스 서울의 ‘웜&릴렉스(Warm & Relax)’ 패키지는 추운 겨울 앤티크한 객실에서 편안한 휴식을 취할 수 있도록 6만 8천원 상당의 ‘윈터 기프트 세트’를 제공한다. 나뭇잎 모티브를 진한 블루 컬러로 고급스럽게 표현한 한국 도자기의 블루벨 커피잔 세트, 프리미엄 마누카 꿀 브랜드인 퓨리티의 프리미엄 퓨어 마누카 스윗 크리스탈 유엠에프(10개입)로 구성돼 있다. 피트니스 클럽 및 실내수영장 무료 이용 혜택도 제공한다.한편, 임피리얼 팰리스 서울 1층 로비에는 연말 인생 샷을 남길 수 있는 화려한 조명과 장식이 돋보이는 대형 크리스마스 트리가 설치돼 있다.글/계수미 기자 soomee@donga.com동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com