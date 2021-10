배우 차인표가 근황을 전했다.차인표는 18일 인스타그램에 “출근중 On my way to work #경일대 #k컬쳐엔터테인먼트학부 #수시면접”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.사진에서 차인표는 기차 좌석에 앉아 셀카를 찍고 있다. 이를 본 네티즌들은 “오 교수님 포스” “차 교수님 멋져요” “학생들 면접 보러 가시는 군요 파이팅!” 등의 반응을 보였다.앞서 지난 7월 차인표는 인스타그램을 통해 “2022년 한 해 동안 경일대학교에 신설되는 K컬처 엔터테인먼트과 교수직을 맡기로 했다”고 전한 바 있다.한편, 차인표는 1995년 배우 신애라와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.[서울=뉴시스]