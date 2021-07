강타© 뉴스1

강타(에스엠엔터테인먼트 소속)의 데뷔 25주년 프로젝트 두 번째 싱글 ‘7월의 크리스마스 (Christmas in July)’가 28일 공개된다.강타의 새 싱글 ‘7월의 크리스마스‘는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.신곡 ‘7월의 크리스마스’는 따뜻한 느낌의 스트링 연주와 브라스 사운드가 돋보이는 알앤비 팝 장르의 곡으로, 강타의 독보적인 감성을 느끼기에 충분하다.더불어 ‘7월의 크리스마스 (Christmas in July)’ 뮤직비디오는 곡 가사처럼 계절은 여름이지만 서늘해진 연인 사이로 인해 마치 겨울처럼 느껴지는 두 남녀의 마음을 그린 영상미로 시선을 사로잡을 전망이다.또한 이번 싱글에 함께 수록된 ‘그 해 여름 2021 (Memories of Summer 2021)’은 지난 2001년 발매된 강타 정규 1집 ‘폴라리스’에 담긴 자작곡 ‘그 해 여름’을 어쿠스틱 팝 장르 곡으로 재해석했다.강타는 올해 데뷔 25주년을 맞아 활발한 음악 활동을 펼치고 있다.(서울=뉴스1)