‘남아공 패배’ 악플에… 설영우측 “법적 강경 대응”

한국 축구 대표팀 수비수 설영우(츠르베나 즈베즈다·사진)의 에이전트사가 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전이 끝난 직후 설영우를 향한 도를 넘은 비방에 대해 강경 대응을 예고했다.
설영우의 에이전트사인 스포티프로젝트는 25일 한국이 남아프리카공화국과의 북중미 월드컵 A조 3차전에서 0-1로 패한 뒤 인스타그램을 통해 “선수를 향한 악의적인 비방과 인신공격, 허위사실 유포 등의 사례가 확인되고 있다”며 “현재 관련 게시물 및 댓글을 지속해서 모니터링하고 있으며 위와 같은 위법 행위에 대해서는 선처 없이 강력하게 대처할 것”이라고 알렸다.
설영우는 이번 대회 조별리그 3경기에 모두 선발 출전해 대표팀의 왼쪽 및 오른쪽 윙백(측면 수비수)으로 뛰었다. 이날 남아공전에서는 오른쪽 윙백으로 풀타임을 소화했다. 이번 월드컵 기간에 일부 온라인 커뮤니티에는 설영우의 경기력을 비난하는 글과 욕설이 잇따라 올라왔다.
설영우는 이날 경기 후 취재진을 만나 “많은 분들이 내가 왼쪽 윙백 자리에서 뛰는 것에 대해 불만이 많으신 것 같다. 예전에 그 위치에서 잘했을 때는 칭찬을 받기도 했다”면서 “난 그런 것에 신경을 많이 안 쓰는 성격이다. 좋은 모습을 보여 다시 팬들에게 보답하는 수밖에 없을 것 같다”고 말했다.
설영우는 이날 경기 결과에 대해선 “(우리가) 못했으니까 진 것이다. 우리가 상대보다 좋은 모습을 보이지 못했기 때문”이라면서 “무승부만 해도 자력으로 32강에 올라갈 수 있는 상황이었다. 그러지 못한 것에 대한 책임감을 느낀다”고 말했다. 그는 “선수들의 분위기가 가라앉은 건 사실인데, 아직 기회가 남아 있다. 아직 끝난 게 아니니 계속 열심히 준비하자고 (선수들과) 얘기했다”고 전했다.
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