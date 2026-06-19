김민재 “남아공전은 무조건 이겨야 하는 경기…다음 경기 집중”

한국 축구대표팀 수비의 중심 김민재(바이에른 뮌헨)가 치명적인 실수로 실점, 패배했지만 동료들을 다독이며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 최종전을 준비했다.
김민재는 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전에서 0-1로 아쉽게 패한 뒤 “1차전에서 승리하고, 오늘도 좋은 경기를 했는데 아쉽게 승점을 가져오지 못해 모든 선수가 안타깝게 생각하고 있다. 다음 경기의 중요성에 대해 모든 선수가 잘 알고 철저히 준비할 것”이라며 “남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 잘할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
이날 한국은 4만명 이상의 홈팬의 일방적인 응원을 등에 업은 멕시코를 상대로 공 점유율에서 54%를 기록하고, 490개의 패스를 성공하는 등 대등한 경기를 펼쳤다.
그러나 후반 6분 골키퍼 김승규와 수비수 이기혁이 공중볼을 처리하는 과정에서 소통이 원활하게 이뤄지지 않으며 실수를 저질러 실점했다. 이후 한국은 황희찬(울버햄튼), 오현규(베식타스), 조규성(미트윌란), 양현준(셀틱) 등을 투입하며 동점을 노렸지만 끝내 멕시코 골문을 열지 못하고 졌다.
경기 후 김민재는 “개최국과 경기여서 특별히 어려운 점은 없었다”면서 “경기 중에는 언제나 실수가 나올 수 있다. 경기 후 굳이 피드백할 필요는 없다”면서 “실수한 본인은 대수롭겠지만 최대한 신경 쓰지 말고 남은 한 경기에 집중하라고 말해주고 싶다”고 동료들을 독려였다.
한국은 이날 패배로 조 1위는 불발됐지만 아직 2위 가능성은 남아있다. 한국이 25일 열리는 남아공과 조별리그 최종전에서 최소 무승부만 기록해도 한국은 2위로 32강에 오르게 된다.
김민재는 “남아공전은 무조건 이겨야 하는 경기라 생각하겠다. 월드컵에서 치른 지난 두 경기에서 선수들 모두 잘했다”면서 “계속된 훈련과 경기로 좋지 않았던 부분이 눈에 띄게 개선되고 있다. 남아공이 쉬운 상대가 아니지만 이기도록 하겠다”고 각오를 다졌다.
이어 “대회를 치르면 어려운 경기도 할 수 있다. 오늘은 아쉽게도 세트피스 상황을 많이 만들지 못했는데, 3차전에서는 세트피스에서 득점해 편하게 경기할 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.
앞서 동료들을 다독인 김민재는 함께 호흡을 맞추는 이기혁, 이한범에게 조언도 아끼지 않았다.
김민재는 “모두가 잘하고 있지만 간격을 더 좁히면 더 좋아질 것 같다. 이 부분에 대해서 동료들과도 소통을 매일 하고 있다”면서 “체코, 멕시코를 상대로 상대 최전방 공격수를 1대1로 막는 경우가 많았는데, 내가 전진하면 (이)한범이와 (이)기혁이에게 최대한 좁게 서서 커버해달라고 부탁했다. 후배들도 편하게 서로 의견을 나누면서 지금까지 수비가 잘 이뤄지고 있다”며 최종전을 앞둔 동료들을 다독였다.
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