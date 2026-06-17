가평 수해복구 현장 찾은 김동연 “작년 아픔 되풀이 안 된다”

공공시설 복구율 98.2%…우기 전 보강 완료
포도농가 일손돕기…“농민 어려움 함께 나눌 것”
“지난해 폭우 피해가 반복되지 않도록 안전에 한 치의 빈틈도 없어야 합니다.”
17일 지난해 집중호우로 큰 피해를 보았던 경기 가평군을 찾은 김동연 경기도지사가 장마철을 앞두고 재해복구 현장을 점검하며 철저한 안전 관리를 당부했다.
김 지사는 17일 서태원 가평군수와 함께 가평군 상면 연하리 십이탄천 재해복구사업 현장을 방문해 공사 진행 상황을 살펴보고 관계자들을 격려했다. 십이탄천은 지난해 7월 집중호우 당시 하천 범람으로 제방도로가 유실되고 교량이 붕괴하는 등 큰 피해를 본 곳이다.
김 지사는 현장에서 “임기를 마치기 전에 지난해 가장 큰 피해를 본 가평을 다시 찾아 복구가 잘 마무리되고 있는지 확인하고 싶었다”라며 “이번 복구 사업이 재난 예방으로 이어질 수 있도록 안전관리를 빈틈없이 해달라”라고 말했다.
경기도는 현재 십이탄천을 포함한 가평 지역 재해복구사업에 국비 2020억 원, 도비 274억 원 등 2581억 원을 투입하고 있다. 주택 피해 등에 따른 재난지원금 141억 원도 전액 지급을 마쳤다.
복구 작업도 마무리 단계에 접어들었다. 하천 111곳과 산림 81곳 등 공공시설 329개소 가운데 323개소가 복구를 완료해 현재 공정률은 98.2%에 이른다. 장기 공사가 필요한 개선복구 사업 6개소 역시 우기 전 취약 구간 보강 조치를 모두 완료할 계획이다.
경기도는 여름철 집중호우에 대비해 구조적·비구조적 안전대책도 병행하고 있다. 지난달 하천 준설 작업을 마쳤으며, 취약 구간 7곳에 대한 정비를 이달 말까지 완료할 예정이다. 약 1600대의 폐쇄회로(CC)TV를 활용한 24시간 모니터링 체계를 운영하고, 재난 발생 시 사회관계망서비스(SNS)와 예·경보 시설을 통해 주민들에게 신속하게 상황을 전파할 방침이다.
경기도는 기후변화로 잦아지는 국지성 집중호우에 대응하기 위해 시군과 협력해 재해복구사업장 안전관리를 강화하고, 주민 대피계획을 철저히 점검해 추가 피해와 인명사고 예방에 행정력을 집중할 계획이다.
김 지사는 현장 점검을 마친 뒤 조종면 우목골 마을회관으로 이동해 도청 공무원들과 함께 농촌일손돕기 봉사활동에 참여했다. 지난해 수해를 겪은 포도 농가를 찾아 포도송이에 봉지를 씌우며 농번기 인력 부족으로 어려움을 겪는 농가를 지원하고 풍년을 기원했다.
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