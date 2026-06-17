40년 만에 월드컵 무대 복귀한 이라크 피파랭킹 57위…저력 입증 나서

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 57위 이라크가 오랜 기다림 끝에 월드컵 본선 무대를 밟았다. 이라크는 대륙 간 플레이오프에서 볼리비아를 제압하며 1986년 멕시코 대회 이후 무려 40년 만에 본선 진출권을 획득하는 감격을 누렸다. 사상 처음으로 48개국 체제로 확대된 이번 2026 북중미 월드컵에서 이라크는 아시아 축구의 복병으로서 세계적 강호들과 어깨를 나란히 하게 됐다.
본선을 앞두고 유럽에서 진행된 최종 모의고사에서 이라크는 이미 만만치 않은 조직력을 과시했다. 스페인 데 라코루냐의 에스타디오 데 리아소르에서 열린 FIFA 랭킹 2위 스페인과의 평가전에서 당당히 무승부를 기록하며 전 세계 축구계를 놀라게 했다. 안도라를 상대로 한 평가전 승리에 이어 우승 후보인 스페인과도 팽팽한 접전을 벌여 본선 무대에서의 경쟁력을 확실하게 입증했다는 분석이다.
이번 대회에서 이라크는 프랑스, 세네갈, 노르웨이와 함께 I조에 편성되어 치열한 조별리그 일정을 소화하고 있다. 같은 조의 프랑스가 첫 경기에서 승리를 거두며 우승 후보다운 면모를 과시한 가운데, 이라크 역시 노르웨이를 상대로 아시아 대표로서의 근성을 보여주고 있다.
그동안 수많은 난관을 극복하고 마침내 세계 최고의 무대에 다시 선 이라크가 남은 조별리그 경기에서 어떠한 반전을 만들어낼 수 있을지 전 세계 축구팬들의 이목이 쏠리고 있다.
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