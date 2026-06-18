나만을 위한 특별한 화장품… 맞춤으로 만든다

아모레퍼시픽이 서울 용산구 본사 2층에 있는 홍보·체험관 ‘아모레용산’을 새로 단장해 올해 4월 30일 문을 열었다. 아모레용산은 아모레퍼시픽이 지난해 새롭게 선포한 기업 비전 ‘크리에이트 뉴 뷰티(Create New Beauty)’를 고객이 직접 체험할 수 있도록 구현했다. 주요 브랜드를 보여주는 공간과 진단·맞춤 화장품 서비스, 연구 공간, 커뮤니티 기능을 결합한 체험관이다.
＞＞ 피부 변화 파악해 해법 제시
아모레퍼시픽은 “아모레 용산은 기술 혁신을 통해 고객과 함께 새로운 아름다움을 만들어가겠다는 비전을 공간과 서비스, 고객 경험 전반에 반영했다”고 밝혔다.
아모레 용산에서는 아모레퍼시픽 주요 브랜드의 최신 제품을 만날 수 있다. 첨단 기술을 기반으로 진단해 주고 맞춤 화장품 서비스를 제공한다. 연구원이 고객과 직접 만나 피부 상태를 확인하고 해법을 알려준다. 인공지능(AI)을 기반으로 피부를 분석해 현재 상태는 물론이고 미래에 피부가 어떻게 변화할지 파악할 수 있다. 자신의 이름이 담긴 개인 맞춤형 제품을 현장에서 만드는 것도 가능하다. 아모레퍼시픽은 “피부를 넘어 생활 전반의 건강한 아름다움을 제안하는 철학을 반영했다”고 밝혔다.
아모레용산에서는 개인별 특성과 취향을 반영한 ‘아모레 비스포크’ 맞춤 화장품 서비스를 제공한다. 아모레퍼시픽은 “기초 화장과 입술, 머리카락 관리까지, 한 사람을 위한 제품을 현장에서 즉석 제작하는 것이 특징”이라고 했다.
헤라 커스텀매치 파운데이션, 쿠션은 3호부터 50호까지 색상 선택의 폭을 확대했다. 기존 실키 스테이, 블랙 쿠션에 이어 ‘리플렉션 스킨 글로우’ 제품을 새로 추가했다. 헤라 커스텀매치 센슈얼 립은 기존 상담 중심 서비스에서 개인의 직접적인 체험으로 확대했다. 자가 색상 진단 콘텐츠를 통해 고객이 직접 어울리는 립 제품 색상을 추천받고 경험할 수 있다.
‘미쟝센 퍼펙트 세럼 비스포크’는 모발 상태와 향 선호도를 반영해 총 45가지 맞춤 헤어 세럼 제작이 가능하도록 설계됐다.
피부·두피 진단 서비스인 ‘시티랩(CITY LAB)’도 새로 도입했다. 아모레퍼시픽의 피부 연구 데이터와 AI 알고리즘을 결합해 현재 피부 상태는 물론 생활 방식에 따른 미래 피부 변화까지 시각적으로 제시한다.
아모레 뷰티 랩에서는 제품을 체험해 보는 것은 물론이고 신제품 테스트와 감성 반응 연구, 인터뷰 등에 참여하며 제품 개발 과정에 직접 의견을 제안할 수 있다. 아모레퍼시픽은 “고객의 목소리가 실제 제품과 서비스로 이어지는 과정을 공개함으로써 회사 비전을 고객 경험 중심으로 확장할 계획이다”라고 밝혔다.
아모레용산은 다국어 응대가 가능하고 세금을 즉시 환급해주는 서비스를 실시해 외국인도 편하게 이용할 수 있다. 아모레퍼시픽은 “국가별 선호를 반영한 제품 큐레이션과 선물 구매 공간, 행사 공간도 마련했다. 아모레용산은 브랜드를 새로 선보이거나 주요 고객을 대상으로 한 프로그램, 인플루언서와의 만남 등을 위한 거점으로 활용될 예정이다”라고 했다.
아모레 비스포크와 시티랩 진단 서비스, 뷰티 수업은 아모레몰에서 예약할 수 있다. 자세한 정보는 아모레용산 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.
＞＞ 기초화장품·마스크·쿠션 즉석 제조
라네즈는 6월 5일 서울 중구 명동에 글로벌 홍보·체험 매장 ‘라네즈서울’을 열었다. 라네즈서울은 과학에 기반한 연구 성과를 공간으로 구현했다. 방문객은 여러 기술을 활용한 맞춤 서비스와 제품을 경험할 수 있다.
‘비스포크 립 슬리핑 마스크 스월’에서는 다양한 향을 조합해 자신만의 립 슬리핑 마스크를 제작할 수 있다. 최대 45가지 조합 중 자신에게 맞는 것을 선택해 사용해 볼 수 있다.
라네즈 쿠션과 150가지 색상 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 쿠션을 만드는 ‘비스포크 네오’ 서비스도 있다. 개개인의 특성을 분석해 자신에게 가장 잘 맞는 색을 찾을 수 있다. 제조 로봇이 현장에서 즉석으로 제품을 만들어준다.
‘비스포크 크림 스킨’은 AI 기술로 피부 상태를 분석하고 25가지 조합 중 자신에게 맞는 방법을 제안한다. 현장에서 약 20분 만에 자신에게 맞는 피부 관리 제품을 만들어 준다.
최필경 아모레퍼시픽 라네즈 유닛 부사장은 “라네즈서울에서는 방문할 때마다 새로운 경험을 하고 자신을 위한 단 하나의 제품을 만날 수 있다”고 말했다.
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