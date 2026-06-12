임태희 경기도교육감, 득표수 입력 오류 “증거보전 신청 검토…대통령이 직접 나서야”

선관위 면담 거절 “기본정보 공개가 먼저”
“증거보전 신청이 현재 합법적인 범위 내에서 할 수 있는 유일한 방법입니다.”
“민주주의·참정권 흔드는 헌법수호 문제”
임태희 경기도교육감은 12일 오전 6·3 지방선거 개표 오류와 관련해 긴급 기자회견을 열고 “ 법적 대응 여부는 검토 중”이라며 같이 밝혔다.
임 교육감은 선거관리위원회의 방문 면담 요청을 거절한 이유에 대해서는 “선거 기본 정보의 전모가 아직 공개되지 않았고, 현재 드러난 것도 극히 일부에 불과한 상황에서 만남은 적절하지 않다고 판단했다”라고 설명했다.
그는 “이번 사태는 헌법수호의 문제”라며 “헌법 수호의 책임자인 이재명 대통령이 직접 나서 책임 있게 처리해 달라”고 촉구했다. 그러면서 “선관위는 모든 선거 관련 정보를 즉각 공개하고 검증받아야 하며, 시민들의 요구에 책임기관들이 진정성 있게 답해야 한다”라고 요구했다.
이번 논란은 검·경 합동수사본부가 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회에 대한 강제수사에 착수한 가운데, 전북도교육감 선거와 경기도교육감 선거에서 개표 오류 등 부실 정황이 잇따라 드러나면서 논란이 확산되고 있다.
경기도교육감 선거에서는 성남시 중원구 금광2동 제3투표소와 광주시 초월읍 제2투표소에서 후보 간 득표수가 뒤바뀌어 입력되거나 다른 투표소의 개표 결과가 잘못 입력된 사실이 확인됐다. 선관위는 해당 오류가 선거 결과를 바꿀 정도는 아니며 당락에는 영향을 미치지 않았다고 해명한 상태다.
임 교육감은 “민주주의와 참정권의 근간을 흔드는 최근 상황을 보며 참을 수 없는 분노를 억누르며 이 자리에 섰다”라며 “선거 기본 정보조차 제대로 공개되지 않는다면 이번 선거는 물론 과거 선거의 정당성까지 흔들릴 수 있고, 앞으로의 선거 역시 국민적 신뢰를 얻기 어려울 것”이라고 주장했다.
이어 “민주주의와 국민의 참정권을 지키기 위해 진실이 밝혀질 때까지 최선을 다하겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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