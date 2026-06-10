독일서 3년 담금질… 한국 겨냥한 ‘뉴 아록스 4153K’

장기 운행과 비용 절감에 최적화된 메르세데스-벤츠 트럭 ‘뉴 아록스 4153K 싱글리덕션 덤프’가 국내 건설 현장에 본격 투입된다.
스타트럭코리아는 10일 충남 아산 메르세데스-벤츠 트럭 스타센터에서 신형 25.5톤 덤프를 처음 공개했다. 이번 덤프는 독일 본사가 국내 가혹한 주행 환경을 체계적으로 분석한 3년간의 연구·개발 결과물로 완성도를 높인 것이 특징이다.
특히 뉴 아록스 4153K는 국내 고하중 덤프 시장에 선제적으로 대응하기 위한 전략 모델이다. 안토니오 란다조 스타트럭코리아 CEO는 “신형 덤프는 다임러트럭 AG의 글로벌 기술력과 한국 고객에 대한 이해를 바탕으로 개발된 결과물”이라며 “약 3년에 걸친 개발과 검증 과정을 통해 한국 덤프 고객들이 요구하는 내구성과 운영 안정성, 효율성을 강화했다”고 강조했다. 이어 “차량뿐 아니라 서비스와 디지털 솔루션 전반에서 한국 고객의 비즈니스를 뒷받침할 차별화된 가치를 지속적으로 제공할 것”이라고 덧붙였다.
메르세데스-벤츠 트럭 본사는 국내 골재·건설 현장의 운행 환경을 겨냥해 신형 트럭의 섀시부터 엔진까지 최적화를 이뤄냈다. 그 결과 뉴 아록스 4153K에는 최고출력 530마력, 최대토크 265kgf·m(2600Nm)의 강력한 힘을 자랑하는 3세대 OM471 엔진이 탑재됐다. 여기에 진화된 X-펄스 고압 커먼레일 분사 시스템도 들어간다. 이 시스템은 연료 분사량 감소와 내구성이 증대되어 거친 현장에서도 뛰어난 연비와 내구성을 동시에 구현하는 역할을 담당한다. 저단 영역에서도 강력한 출력과 토크를 발휘할 수 있는 점도 강점으로 꼽힌다.
하부 구조는 고하중 작업의 충격을 견딜 수 있도록 41톤급 중량 설계가 반영됐다. 내구성이 검증된 싱글리덕션 액슬을 조합해 험난한 지형에서도 차체 뒤틀림 없이 안정적인 거동을 지원할 수 있다.
상부 덤핑 시스템에는 글로벌 시장에서 인정받는 히바의 고강성 경량 실린더를 채택했다. 동급 최고 수준인 149mm 내경 실린더와 보강된 크래들 구조는 경사지나 비평탄면에서 안정적으로 덤핑 작업을 수행하도록 지원한다.
도로와 현장 안전에도 특별히 신경을 썼다. 270도 센서 퓨전 기술은 액티브 브레이크 어시스트 6(ABA 6), 액티브 사이드가드 어시스트 2(ASGA 2), 프론트가드 어시스트(FGA), 차간 거리 제어 어시스트(AHA)를 통합해 모든 상황에서 운전자를 지원한다. 사각지대의 보행자와 자전거까지 정밀하게 감지해 충돌 위험 시 스스로 감속 및 제동을 실행한다.
이와 함께 스타트럭코리아는 하드웨어의 완성도에 걸맞은 디지털 솔루션과 서비스 프로그램을 결합해 고객의 총소유비용(TCO) 부담을 낮추는 데 집중했다.
실시간 커넥티비티 서비스인 플릿보드는 차량의 공회전 시간, 평균 연비, 평균 적재중량, 운전자의 주행 패턴 등을 정밀 분석해 개별 리포트를 제공한다. 이를 적극 활용할 경우 최대 15% 수준의 연비 개선 효과는 물론 유지비 절감과 사고 예방 효과까지 거둘 수 있다.
서비스 혜택도 대폭 강화했다. ‘스타케어 5+ 티퍼’는 정기 점검과 엔진오일, 필터류 교환은 물론 히바 필터 교환까지 차량 유지관리에 필요한 핵심 항목을 일괄적으로 다룬다. 특히 험로 주행이 잦은 덤프트럭의 핵심 구동 부위인 동력전달계 및 주요 부품에 대해 업계 최고 수준인 ‘5년·주행거리 무제한 보증’을 제공한다.
동근태 스타트럭코리아 대표이사는 “최근 국내 상용차 시장은 차량을 얼마나 장기간 공백 없이 안정적으로 운영할 수 있는지가 차주의 수익성을 결정하는 핵심 경쟁력이 됐다”며 “뉴 아록스 4153K 싱글리덕션 덤프는 철저히 고객의 장기 운행 경쟁력에 초점을 맞춰 개발됐다”고 말했다.
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