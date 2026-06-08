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‘이천 휴먼빌 클래스원’ 7월 분양
동아경제
입력
2026-06-08 15:43
2026년 6월 8일 15시 43분
정진수 기자
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일신건영이 내달 ‘이천 휴먼빌 클래스원’ 분양에 나선다.
이천 휴먼빌 클래스원은 경기 이천시 일원에 지하 2층~지상 26층, 8개 동, 총 536가구 규모로 조성된다. 전용 84㎡ 단일 면적으로 구성된다. 주차 공간은 세대당 1.6대다. 총면적 6928㎡ 규모 공원 ‘휴먼빌 라운지’가 도입된다.
단지 인근에는 한내초등학교와 증포중학교, 이현고등학교 등 초중고교가 도보 거리에 있다. 오는 2030년 이천과학고도 개교 예정이다.
사업자에 따르면 SK하이닉스 이천캠퍼스까지 차량으로 약 15분 걸린다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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