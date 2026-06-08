뉴셀릭, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 안티에이징 부문 1위 수상

프리미엄 스킨케어 브랜드 뉴셀릭(NEWCELIC)이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 안티에이징 부문 1위에 선정됐다.
뉴셀릭은 세포 과학 기반 스킨케어를 지향하는 브랜드로, 고기능 성분과 제형 기술을 결합한 제품을 선보이고 있다. 회사 측은 이번 수상은 피부 탄력과 컨디션 관리 분야에서의 제품 경쟁력을 인정받은 결과라고 설명했다.
수상 제품은 ‘뉴셀릭 플로라실 PDRN 앰플’과 ‘뉴셀릭 플로라실 콜라겐 앰플’이다. 두 제품 모두 실 형태의 성분이 피부에 흡수되는 과정을 시각적으로 확인할 수 있도록 구현한 ‘플로라실(FloraSil)’ 제형 기술을 적용했다.
‘플로라실 PDRN 앰플’은 Micro PDRN-p 5000ppm을 함유했으며, 판테놀·알란토인·병풀 추출물·히알루론산 등을 함께 담았다. ‘플로라실 콜라겐 앰플’은 258Da 초저분자 콜라겐과 15종 펩타이드를 적용했으며, 엑소좀 성분을 활용한 복합 포뮬러를 특징으로 한다.
두 제품 모두 무향료 처방과 약산성 포뮬러를 적용해 민감성 피부 사용자를 고려했다. 회사 측에 따르면 콜라겐 앰플은 피부 각질층 항산화 효능, 색소 침착 개선, 피부 장벽 강화 관련 인체 적용 시험을 완료했다.
뉴셀릭 관계자는 “이번 수상은 뉴셀릭이 추구해 온 성분 연구와 제형 기술 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 프리미엄 스킨케어 제품 개발을 지속하는 한편 글로벌 시장 진출도 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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