스와니코코 PDRN, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’PDRN 화장품 부문 2년 연속 1위

저자극 기능성 화장품 브랜드 스와니코코가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 PDRN 화장품 부문 1위에 선정됐다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.
스와니코코는 연어 유래 DNA 성분인 PDRN을 적용한 스킨케어 제품군을 운영하고 있다.PDRN은 피부과 시술에도 활용되는 성분으로, 피부 회복과 탄력 관리에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.
회사는 PDRN을 함유한 ‘PDRN 15000PPM 리쥬비네이팅 리페어 크림’과 ‘PDRN 20000PPM 하이드레이팅 리페어 앰플’ 등을 선보이고 있다. 두 제품은 PDRN 성분을 중심으로 보습과 피부 컨디션 관리에 초점을 맞춰 개발됐다고 회사 측은 설명했다.
특히 앰플 제품에는 PDRN과 콜라겐 성분을 함께 적용했으며, 두 제품 모두 인체 적용 시험을 완료했다고 밝혔다.
라현성 스와니코코 대표는 “2년 연속 수상은 소비자들이 제품의 가치와 브랜드 철학을 인정해 준 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 다양한 스킨케어 제품 개발을 통해 소비자 선택의 폭을 넓혀 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0