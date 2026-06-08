더플랜컴퍼니, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 행사 및 교육 진행 부문 4년 연속 1위

기업 행사 및 교육 전문기업 더플랜컴퍼니가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 행사 및 교육 진행 부문에서 4년 연속 1위에 선정됐다.
더플랜컴퍼니는 기업 워크숍과 팀빌딩 프로그램, 체육대회, 축제, 콘서트, 팬미팅, 브랜드 프로모션 등 다양한 행사를 기획·운영하는 기업이다. 기업별 목적과 참가자 특성을 반영한 맞춤형 프로그램 설계를 강점으로 내세우고 있다.
최근 기업 교육·행사 시장에서는 단순 강연이나 레크리에이션을 넘어 조직문화와 협업 역량 강화를 목표로 한 참여형 콘텐츠 수요가 늘고 있다. 더플랜컴퍼니는 이러한 흐름에 맞춰 전략형 팀빌딩 프로그램과 스토리텔링 기반 체험형 콘텐츠, AI를 활용한 교육 프로그램 등을 운영하고 있다고 설명했다.
또한 기업 워크숍뿐 아니라 지역 축제와 체육대회, 팬미팅 등 다양한 행사 분야에서 기획부터 운영까지 원스톱 서비스를 제공하고 있다.
여동건 더플랜컴퍼니 대표는 “4년 연속 수상은 고객사와 참가자들의 신뢰가 있었기에 가능했다”며 “행사 운영을 넘어 고객이 원하는 가치를 실현하는 파트너가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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