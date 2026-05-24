송언석 “더러버서” 발언 사과 …“전라도 말 ‘거시기’ 같은 표현”

국민의힘 송언석 원내대표가 5·18민주화운동 기념식 참석과 관련해 “더러버서(더러워서) 안 간다”고 말한 사실을 인정하며 사과했다. ‘더러버서’가 아닌 ‘서러워서’였다는 주장을 번복한 것. 더불어민주당은 윤석열 전 대통령의 ‘개사과’ 논란을 언급하며 공세를 펼쳤다.
송 원내대표는 23일 한 방송에 출연해 “그런 부분(발언)에 대해선 공식적으로 사과드릴 부분 사과드리고, 잘못됐다는 말씀을 분명히 드린다”고 말했다. ‘더러버서’ 표현에 대해 “전라도 말의 ‘거시기’처럼 우리 이쪽 지역(영남)에서 자주 쓰는 표현”이라며 “편하게 비보도 전제로 하다 보니 좀 그렇게 (말이) 나왔다”고 해명했다.
국민의힘은 송 원내대표가 18일 국회 기자회견 이후 비공개 티타임에서 이 같은 발언을 했다는 보도가 나오자 “‘서러워서’ 안 간다고 한 것”이라며 “사실관계를 확인하지 않은 비공개 티타임 보도에 깊은 유감을 표하며 법적 조치를 취할 것”이라고 밝힌 바 있다.
민주당 정청래 대표는 페이스북에 “서러워서 안 간다며? 법적인 조치한다며? 뭔 사과? 윤석열 식 ‘개사과’인가?”라며 “참 뻔뻔하고 몹쓸 사람”이라고 적었다. 윤 전 대통령은 2021년 국민의힘 대선후보 경선 때 “전두환 전 대통령이 군사쿠데타와 5·18만 빼면 정치를 잘했다는 분들이 있다”고 발언해 파장이 일자 사과했는데, 이후 반려견에게 사과를 주는 사진이 인스타그램에 올라와 논란이 더 커진 바 있다.
댓글 0