사망자 200명 넘었다…콩고 에볼라 확산에 각국 ‘빗장 걸기’

최근 ‘분디부조 변종 에볼라’가 급속히 확산 중인 서아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)에서 23일 누적 사망자가 200명을 넘었다. 분디부조 에볼라는 아직 치료제와 백신이 없고, 민주콩고는 분쟁 지역이며 동시에 세계 최빈국으로 의료 여건이 열악해 희생자를 키우고 있다는 평가가 나온다.
이 여파로 민주콩코의 이웃 우간다, 앙골라, 부룬디, 중앙아프리카공화국 등 10여 개국 또한 상당한 위험에 처해 있다고 아프리카 질병통제예방센터가 진단했다. 일대 주민의 잦은 이동, 현지의 불안정한 치안, 취약한 방역 체계가 에볼라 확산을 부추기고 있다는 분석이 나온이다.
● 진료소 방화-의심환자 도주…방역 붕괴
23일 AFP통신이 보도한 민주콩고 보건당국의 보고서에 따르면 이번 에볼라 집단발병 사태로 867명의 의심 환자가 발생했고 이 가운데 204명은 이미 사망했다. 22일 세계보건기구(WHO) 또한 민주콩고 에볼라 의심 사망자 숫자를 177명으로 발표했다.
WHO는 민주콩고 일대의 위험 수준을 ‘높음’에서 ‘매우 높음’으로 상향 조정했다. 의심 환자가 계속 늘고 있는 데다, 당국에 보고되지 않은 감염 사례도 많아 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 크다는 것이 중론이다. 의심 환자 및 감염자와 접촉한 의료진, 시신을 만진 장의사 등 각계각층으로 에볼라가 빠르게 확산하고 있다는 것이다.
그러나 현재 민주콩고의 방역 체계는 사실상 붕괴 상태나 다름 없다는 평가다. 특히 주민들이 당국의 통제에 거세게 반발하며 혼란이 커지고 있다. 민주콩고 동부 몽브왈루에서는 22일 당국의 통제에 불만을 품은 일부 주민이 천막 진료소에 불을 질렀다. 이 여파로 의심환자 18명이 혼란을 틈타 도주했다. 앞서 21일에도 르왐파라에서 가족의 시신 수습을 금지당한 주민들이 반발하며 진료 시설에 불을 질렀다.
민주콩고는 1976년에 에볼라 바이러스가 처음 확인된 뒤 현재까지 총 17차례에 걸쳐 에볼라가 대규모로 발병했다. 이전까지는 대부분 자이르 계통 바이러스에 의해 발생했지만 이번에는 분디부조 변종이 확산하고 있어 대처가 더욱 어려운 상태다. WHO는 현지에 치료제가 투입되는 데만 최소 6개월이 걸릴 것으로 내다봤다.
● 빗장 걸어잠그는 세계
전 세계 각국은 빗장을 걸어 잠그고 있다. 미국은 민주콩고·우간다·남수단에 여행 경보 최고 단계인 ‘여행 금지’ 조치를 내렸다. 최근 3주 간 해당 국가의 방문 이력이 있는 외국인의 입국을 제한했다. 또 수도 워싱턴의 덜레스 국제공항, 조지아주 애틀랜타의 하츠필드-잭슨 국제공항을 에볼라 검역 강화 공항으로 지정했다.
영국은 에볼라 발생 국가에서 영국으로 입국하는 여행객 경로를 파악하고 감염 지역으로 이동하는 국민들의 건강을 보호하기 위해 모니터링 프로그램을 운영 중이다. 바레인도 민주콩고·우간다·남수단발 외국인 입국을 최소 30일간 금지했다. 민주콩고와 국경을 맞대고 있는 르완다는 국경 폐쇄 조치를 내렸다.
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