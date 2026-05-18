본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
우리금융, 중저신용자 전용 갈아타기 대출 이달 출시
동아일보
업데이트
2026-05-18 16:28
2026년 5월 18일 16시 28분
입력
2026-05-18 15:50
2026년 5월 18일 15시 50분
신무경 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260518/133943637/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
우리금융그룹은 카드, 캐피털, 저축은행 등에서 받은 고금리 대출을 은행의 저금리 상품으로 갈아탈 수 있는 대환 대출 상품을 출시한다고 18일 밝혔다.
이달 말 선보이는 ‘우리 원 드림 갈아타기 대출’은 우리금융 계열사(카드, 캐피털, 저축은행 등) 대출을 이용해온 중저신용 고객이 더 낮은 금리로 갈아탈 수 있도록 설계한 그룹 통합 상품이다. 최고 금리 연 7%, 최장 10년 분할 상환 방식으로 운영된다. 소득 증빙이 어려웠던 주부, 프리랜서 등도 이용할 수 있도록 대안 신용평가모델을 활용했다.
우리금융은 계열사 포용금융 상품을 모아볼 수 있는 통합 플랫폼(36.5도)도 이달 말 공개한다. 올해 1월 개인신용대출 연 7% 금리 상한 제도를 도입한 우리금융은 이를 통해 4월 말까지 약 4만 명에게 10억 원 규모의 이자를 감면했다.
#우리금융그룹
#대환대출
#저금리상품
#중저신용고객
#대안신용평가모델
#통합플랫폼
#포용금융
#금리상한제도
#이자감면
#분할상환
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“내가 소득 상위 30%라고?”…고유가 지원금 오픈런 속 ‘실랑이’
2
“정원오-오세훈, 5%p내 접전 벌일것…吳 올라서가 아니라 鄭이 빠져서”[정치를 부탁해]
3
李, 스벅 5·18 ‘탱크데이’에 “저질 장사치 분노”…정용진, 스벅 대표 경질
4
“카페 화장실서 대변 금지” 자영업의 이상과 현실[2030세상/박찬용]
5
“4주 넘게 가래” 가수 진성, 성대에 물혹…수술 필요
6
삼성 “영업익 200조 넘으면 성과급 추가”에도…2차조정 첫날 빈손
7
가수 별사랑, 엄마 된다…“임신 16주 차, 활발한 왕자님”
8
“아저씨, 무소속 안 쪽팔려요?”…초등생 돌직구에 한동훈 대답은?
9
“광고비 대체 얼마 받았길래”…지창욱, ‘병맛 광고’에 생활고 해명까지
10
윤보미 결혼식서 에이핑크 뭉쳤다…‘탈퇴’ 홍유경 참석 손나은은 없어
1
“삼성전자 우리가 그냥 없애버리자” 노조 부위원장 파업 촉구
2
단 한명 민원 탓에… ‘당일치기’ 된 수학여행
3
李 “5·18 정신, 반드시 헌법 전문에 수록되도록 최선”
4
李 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야” 삼성 긴급조정 시사
5
광주 간 장동혁 “李-與에 5·18은 권력 도구”…故문재학 열사母 “張, 올 자격 없어”
6
메모리 품귀 속 삼성 파업땐 대체업체 물색… 中 경쟁사만 웃는다
7
볼펜에 찍히고 급소 차이는 교도관…“분노 넘어 자괴감 든다”[더뎁스]
8
삼전 노조 “법원 가처분, 쟁의행위에 방해 안돼… 21일 예정대로”
9
李, 스벅 5·18 ‘탱크데이’에 “저질 장사치 분노”…정용진, 스벅 대표 경질
10
“카페 화장실서 대변 금지” 자영업의 이상과 현실[2030세상/박찬용]
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“내가 소득 상위 30%라고?”…고유가 지원금 오픈런 속 ‘실랑이’
2
“정원오-오세훈, 5%p내 접전 벌일것…吳 올라서가 아니라 鄭이 빠져서”[정치를 부탁해]
3
李, 스벅 5·18 ‘탱크데이’에 “저질 장사치 분노”…정용진, 스벅 대표 경질
4
“카페 화장실서 대변 금지” 자영업의 이상과 현실[2030세상/박찬용]
5
“4주 넘게 가래” 가수 진성, 성대에 물혹…수술 필요
6
삼성 “영업익 200조 넘으면 성과급 추가”에도…2차조정 첫날 빈손
7
가수 별사랑, 엄마 된다…“임신 16주 차, 활발한 왕자님”
8
“아저씨, 무소속 안 쪽팔려요?”…초등생 돌직구에 한동훈 대답은?
9
“광고비 대체 얼마 받았길래”…지창욱, ‘병맛 광고’에 생활고 해명까지
10
윤보미 결혼식서 에이핑크 뭉쳤다…‘탈퇴’ 홍유경 참석 손나은은 없어
1
“삼성전자 우리가 그냥 없애버리자” 노조 부위원장 파업 촉구
2
단 한명 민원 탓에… ‘당일치기’ 된 수학여행
3
李 “5·18 정신, 반드시 헌법 전문에 수록되도록 최선”
4
李 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야” 삼성 긴급조정 시사
5
광주 간 장동혁 “李-與에 5·18은 권력 도구”…故문재학 열사母 “張, 올 자격 없어”
6
메모리 품귀 속 삼성 파업땐 대체업체 물색… 中 경쟁사만 웃는다
7
볼펜에 찍히고 급소 차이는 교도관…“분노 넘어 자괴감 든다”[더뎁스]
8
삼전 노조 “법원 가처분, 쟁의행위에 방해 안돼… 21일 예정대로”
9
李, 스벅 5·18 ‘탱크데이’에 “저질 장사치 분노”…정용진, 스벅 대표 경질
10
“카페 화장실서 대변 금지” 자영업의 이상과 현실[2030세상/박찬용]
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
한강 ‘채식주의자’ 英가디언 선정 세계 100대 소설서 ‘85위’
병 모으는 ‘스타견’ 화이트, 독살 시도한 남성 검거
제2의 ‘오산 옹벽 붕괴’ 막는다…정부, 장마철 앞두고 60곳 특별점검
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0