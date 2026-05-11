코스피 급등에도 ‘외부 변수’ 불안감…야간 선물거래 최근 급증

코스피는 올해 들어서만 80%가 넘는 상승률을 보이고 있다. 주요 20개국(G20) 중 가장 좋은 성과다.
다만 코스피는 상승 추세를 이어가면서도 외부 변수에 따라 크게 출렁였다. 간밤 중동 정세 변화와 국제 유가, 미국 뉴욕 증시 움직임에 따라 코스피가 요동치자 투자자들은 야간 선물 거래를 통해 위험을 회피하려는 경향을 보이고 있다.
11일 한국거래소에 따르면 ‘한국형 공포지수’로 불리는 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)는 지난달 15일 51.97에서 8일 60.53으로 15거래일 만에 16.47% 뛰었다.
변동성 지수는 일반적으로 코스피가 급락할 때 오른다. 중동 정세 불안 영향으로 코스피가 12.06% 급락한 올해 3월 4일 변동성 지수는 80.37까지 뛰면서 지수 발표를 시작한 2009년 4월 13일 이후 사상 최고치까지 오르기도 했다.
하지만 최근에는 코스피 과열로 투자자들의 불안 심리가 높아지면서 변동성 지수가 오르고 있다. 지난달 15일 코스피는 미국과 이란 전쟁 발발(2월28일) 이후 처음으로 6,000을 회복했다. 8일에는 장중 7,500을 넘어서는 등 가파른 상승세를 보였다. 코스피가 사상 처음 7,000을 넘어선 6일부터 8일까지 변동성 지수는 3거래일 연속 60 이상을 나타냈다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 상황을 한국 시간으로 야간에 발표하고 국내 주식 시장에 오전부터 영향을 주면서 변동성이 커지는 상황이 반복되자 투자자들의 불안감은 더 커졌다. 이에 따라 야간에도 코스피 변동성에 대응하며 위험을 회피하려는 투자자들도 늘어났다. 거래소에 따르면 이달 들어 7일까지 3거래일간 ‘코스피200 선물’ 야간 전체 거래액은 하루 평균 14조6133억