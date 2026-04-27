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경제
세금 떼먹고 튄 외국인 선수 등 추적…해외체납 399억 환수
동아일보
업데이트
2026-04-27 14:48
2026년 4월 27일 14시 48분
입력
2026-04-27 14:33
2026년 4월 27일 14시 33분
정순구 기자
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한창목 국세청 국제조세관리관이 27일 정부세종청사에서 체납자의 해외 은닉 재산에 대한 추적과 체납세금 환수 결과를 설명하는 모습. 국세청 제공
고액 연봉을 받으며 국내 구기종목 프로리그에서 뛰던 외국인 선수 A 씨는 한국에 내야 할 세금을 체납한 뒤 해외 프로리그로 이적했다. 국세청은 외국 과세당국에 정보교환을 요청하고, A 씨의 재산 내역을 확보한 뒤 징수 공조에 나섰다. A 씨는 그제서야 국내 대리인을 통해 밀린 세금을 완납했다.
국세청이 세금 체납자의 해외 은닉재산에 대한 강력한 추적을 통해 최근 9개월간 300억 원이 넘는 체납 세금을 환수했다. 현재 다른 국가 과세당국과 수십 건의 공조 절차를 진행 중인 만큼 향후 추가 환수될 체납 세금도 수백억 원 규모로 예상된다.
27일 국세청은 지난해 7월 이후 3개국 과세당국과