휴온스그룹, ‘나눔명문기업’ 가입식 및 기부금 전달식 개최

휴온스그룹은 성남 판교 본사에서 휴온스글로벌, 휴온스, 휴메딕스의 ‘나눔명문기업’ 가입식 및 기부금 전달식을 개최했다고 20일 밝혔다.
행사에는 송수영 휴온스글로벌·휴온스 대표, 강민종 휴메딕스 대표, 권인욱 경기 사랑의열매 회장 등이 참석했다.
나눔명문기업은 국내 나눔 문화를 이끌고 기업 사회공헌의 모범 사례를 제시하기 위해 마련된 기업 기부 프로그램이다. 1억 원 이상을 기부했거나 5년 이내 기부를 약정한 기업을 대상으로 한다. 휴온스글로벌, 휴온스, 휴메딕스는 평소 지역 내 소외계층 지원·의료 봉사·장학 사업 등 사회공헌 활동을 진행한 것에 이어 지속적인 기부 활동을 펼치기 위해 동시 가입을 결정했다.
이번 행사에서 전달된 기부금은 경기 사랑의열매를 통해 복지 사각지대에 놓인 저소득 가구의 생계비, 의료비 지원 및 교육 환경 개선 사업 등에 활용될 예정이다.
송수영 휴온스글로벌·휴온스 대표는 “인류 건강을 위한 의학적 해결책을 제시한다는 그룹의 미션을 바탕으로 어려운 이웃을 살피고 실질적인 도움을 줄 수 있는 나눔 활동을 꾸준히 확대하겠다”고 밝혔다.
강민종 휴메딕스 대표는 “휴온스그룹의 일원으로서 지속적으로 나눔 활동을 실천하며 지역 발전에 기여하겠다”고 말했다.
권인욱 경기 사랑의열매 회장은 “3개 계열사가 동시에 나눔명문기업에 가입하며 선한 영향력을 전파해 주신 휴온스그룹에 깊은 감사 말씀을 드린다”고 밝혔다. 그는 이어 “이번 성금은 도움이 필요한 이웃들에게 투명하게 전달해 따뜻한 공동체를 만들겠다”고 말했다.
한편 휴온스그룹은 매년 수익의 일부를 사회에 환원하고 임직원 봉사단 운영, 재난 구호 물품 지원 등 체계적인 ESG 경영을 실천하고 있다.