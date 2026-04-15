50대이하 신흥 부자들 “부동산보다 금융 투자”… ‘일반부자’와 비교해보니

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하나은행 하나금융연구소 ‘2026 대한민국 웰스 리포트’ 발간

50대 이하 신흥 부자들은 부동산보다는 금융투자를 선호하는 것으로 나타났다. 안전자산인 예·적금 대신 금과 은, 예술품과 같은 현물 자산부터 개인투자조합과 스타트업, 벤처기업에 투자하는 등 다양하고 적극적인 투자 방법을 활용하는 것으로 조사됐다.

하나은행 하나금융연구소는 대한민국 부자들의 금융행태를 분석한 ‘2026 대한민국 웰스 리포트’를 발간했다고 15일 밝혔다. 올해로 발간 18년째다. 이번 보고서는 최근 10년 내 금융자산 10억 원 이상을 확보한 50대 이하 ‘신흥 부자’와, 자산 10억 원 이상의 ‘일반 부자’를 비교·분석했다.
하나금융연구소 제공
하나금융연구소 제공


신흥 부자, 예·적금으로 종잣돈 만들에 주식에 투자
신흥 부자의 평균 나이는 51세로 일반 부자보다 경기(분당 제외), 인천 등 수도권 거주자(18%)가 많은 것이 특징이다. 신흥 부자 44%는 30평형대 이하 ‘국민평형’ 아파트에 살고, 직업은 30%가 회사원 또는 공무원이었다. 일반 부자가 기업 대표·자영업자(24%)가 가장 많은 점을 고려하면 샐러리맨 비중이 높았다.

다만 이들의 연평균 가구 소득은 5억 원대로 근로·재산 소득 외 다양한 소득원을 확보한 것으로 나타났다. 10명 중 4명은 대학원 졸업 이상의 고학력자로 높은 소득 활동을 통해 향후 자산 축적 가능성이 높은 엘리트 집단이었다.

신흥 부자는 종잣돈(평균 8억5000만 원)을 모을 때는 예·적금(43%)을 적극 활용했다. 이후 부 확대 과정에서는 자기 계발을 통한 ‘소득 인상’(44%)과 함께 ‘주식 등 금융투자 수익’(36%)으로 자산을 불렸다. 최근에는 과거에 비해 예·적금 활용은 줄었고 금, 은, 예술품 등 현물 자산을 활용하거나 개인투자자 조합을 설립하거나 스타트업·벤처기업에 투자하는 등 다양하고 적극적인 방법을 활용하고 있었다.

신흥 부자의 금융자산 포트폴리오(투자, 저축) 중 투자 비중은 46%로 일반 부자(44%)보다 많은 편이었다. 주식 투자 시 해외주식에 할애한 자산 비중(30%)은 일반 부자(24%)보다 1.2배 많았다. 금과 예술품 등 실물자산이나 가상자산 투자 비율도 부자보다 높았다.

신흥 부자는 일반 부자(43%)보다 자산을 증식하는 방법으로 ‘부동산보다 금융투자가 더 효율적’(48%)이라고 인식하고 있었다. ‘가능성이 있다면 대출해서라도 투자 자금을 만들려고 노력한다’고 답한 비중(24%)도 일반 부자(17%)보다 높았다.

부자들, 올해 부동산서 금융자산으로 리밸런싱
신흥 부자를 포함한 국내 부자들은 최근 자산을 증식하는 방법으로 부동산보다 금융투자를 우선 고려하는 것으로 나타났다. 실제 최근 5년(2021~2025년)간 부자의 자산 포트폴리오를 보면 부동산 비중은 줄고(63→52%), 금융자산 비중은 늘어나는(35→46%) 흐름을 보였다.

올해 전체 부자의 39%는 금융자산을 중심으로 포트폴리오를 재조정할 계획이다. 부동산을 축소하고 금융자산을 확대할 의향(18%)이 그 반대(10%)보다 1.8배 높았다. 올해 금융자산 운용을 통한 목표 수익률도 대폭 상향돼, 부자 10명 중 6명은 10% 이상의 고수익을 기대하고 있었다.

금융상품에 대한 선호도도 바뀌고 있었다. 지난해는 예금 선호도가 가장 높았으나, 올해는 주가연계증권(ETF)으로 관심이 옮겨갔다.

황선경 하나금융연구소 연구위원은 “과거 부 형성의 원동력이었던 부동산 불패 믿음에 균열이 생기고 자산관리의 무게중심이 금융으로 이동한다는 점 또한 주목할 만한 변화”라고 말했다.
#신흥 부자#금융투자#현물 자산#자산 증식
신무경 기자 yes@donga.com
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