강원 전략산업 벤처펀드 첫 투자 결실

강원도가 미래산업 생태계 구축을 위한 ‘강원 전략산업 벤처펀드’의 첫 투자 대상으로 ‘밸류라움바이오’를 선정했다. 강원도는 9일 도청 회의실에서 기능성 바이오 소재를 적용한 사료 첨가제 제조기업인 밸류라움바이오와 ‘강원 전략산업 벤처펀드 제1호 투자 및 상생협력 협약식’을 가졌다.
이번 1호 투자는 강원도가 도내 유망 기업 발굴과 투자 생태계 조성을 위해 443억 원 규모의 펀드 결성으로 추진 중인 ‘강원 전략산업 벤처펀드’의 첫 결실이다. 도는 이번 투자를 시작으로 자금 조달에 어려움을 겪는 도내 유망 중소·벤처·창업기업 및 강원 이전을 희망하는 우수 기술 기업을 적극 발굴해 벤처펀드를 통한 투자를 확대할 계획이다.
이와 함께 유망 기업이 강원도에서 성장할 수 있도록 연속성 있는 투자 환경을 조성해 강원도를 혁신 벤처기업의 핵심 투자 거점으로 만들겠다는 구상이다.
현재 서울에 본사를 둔 밸류라움바이오는 이번 투자를 바탕으로 핵심 조직인 본사와 연구소를 강원도로 우선 이전하고, 중장기적으로는 핵심 사료 제조시설도 이전할 예정이다. 2021년 설립된 밸류라움바이오는 독자적인 바이오 플랫폼 기술을 기반으로 성장하고 있는 친환경 바이오 기업이다.
강원도 관계자는 “이번 1호 투자는 강원 7대 미래 산업을 이끌어갈 벤처기업에 든든한 투자 생명수를 공급하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “밸류라움바이오가 강원도로 이전을 약속한 만큼 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
이인모 기자 imlee@donga.com
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