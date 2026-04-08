한국전력, 새 사령탑에 ‘배구 도사’ 석진욱

‘배구 도사’ 석진욱 전 21세 이하 남자 배구 국가대표팀 감독(50)이 한국전력 지휘봉을 잡는다.
한국전력 구단은 2025~2026시즌 종료와 함께 계약 기간이 끝난 권영민 전 감독(46)과 재계약하는 대신 석 감독에게 지휘봉을 맡기기로 했다고 8일 알렸다.
한국전력은 “석 감독은 OK저축은행(옛 OK금융그룹)과 21세 이하 남자 대표팀 감독 등을 역임하며 선수 육성과 팀 운영 절반에 걸친 폭넓은 경험과 지도자 역량을 축적해 왔다”고 소개했다.
그러면서 “석 감독이 보유한 경험과 역량이 팀의 근본적인 경쟁력을 강화하고 차세대 주역을 육성하는 데 이바지할 것”이라고 기대했다.
계약 기간은 2년이며 연봉 등 자세한 계약 내용은 공개하지 않기로 했다.
한국전력은 프로배구 2025~2026 V리그를 승점 56(19승 17패)으로 마치면서 남자부 7개 구단 중 5위에 그쳤다.
황규인 기자 kini@donga.com
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