현대자동차그룹, 새만금 개발 지원 확보… 4대 정책금융기관 협약

현대자동차그룹이 4대 정책금융기관과 투자 기반 마련 및 금융구조 설계를 위한 업무협약을 체결하면서, 전북 새만금 지역 첨단 산업 생태계 구축에 한층 탄력이 붙게 됐다.
현대차그룹은 6일 서울 여의도 한국산업은행 본관에서 한국산업은행·중소기업은행·한국수출입은행·신용보증기금 등 주요 정책금융기관과 ‘새만금 프로젝트 관련 현대차그룹-정책금융기관 금융지원·협력 업무협약’을 체결했다.
협약식에 참석한 장재훈 현대차그룹 부회장은 “새만금은 10기가와트 규모 재생에너지, 트라이포트 교통망, 그리고 70만 명이 유입되는 신도시 인프라 계획을 갖추고 있다”며 “기업이 원하는 입지 조건과 정부의 지역 성장 비전이 같은 좌표 위에 놓여 있는 곳”이라고 말했다. 이어 “투자계획 발표 38일 만에 4곳의 정책금융기관과 함께하게 됐다”며 “이 사업에 대한 민관 공동의 의지가 확고하다는 방증”이라고 덧붙였다.
이번 협약에 따라 한국산업은행은 최근 구성한 정책금융기관 협의회의 1호 사업으로 현대차그룹의 새만금 프로젝트를 선정하고 생산적 금융, 기후금융 등을 연계해 프로젝트 금융구조를 자문하고 필요한 지원을 제공한다. 중소기업은행의 경우 로봇·수소부품 관련 중소·중견기업 대상 생산적 금융 및 기후금융 지원 등을 포함한 사업 연계 금융 제공을 통해 참여 기업의 생산 기반 확충을 지원한다.
한국수출입은행은 수출입 금융 지원을 비롯해 로봇 등 수출 시 해외시장 정보와 국제 네트워크를 활용해 유관 기업의 글로벌 진출과 수출입 활동을 돕는다. 그리고 신용보증기금은 로봇·수소부품 관련 중소·중견기업들의 금융 접근성을 높이고 기후금융 활용을 위한 보증을 지원함으로써 사업 전반의 안정성을 강화한다.
이번 협약은 현대차그룹이 지난 2월 정부 및 전북특별자치도와 체결한 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약’을 뒷받침하는 후속 조치다. 새만금 프로젝트 금융 및 투자 구조 설계를 위한 민관 협력체계를 본격화하는 데 의미가 있다.
당시 현대차그룹은 새만금 지역 112만4000㎡(약 34만 평) 부지에 약 9조 원을 투자해 로봇 제조 및 부품 클러스터, 수전해 플랜트, AI 데이터센터, 1GW급 태양광 발전, AI 수소 시티 등 미래 신사업 밸류체인을 구축하겠다는 중장기 계획을 발표한 바 있다.
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