강원도, 농업인 대상 무기질비료 지원사업 추진

강원도가 농업인을 위한 무기질비료 지원사업을 추진한다. 강원도는 중동 정세 불안에 따른 국제 원자재 가격과 유가 상승에 대응해 농업인의 경영 부담을 완화하고 안정적인 영농 기반을 마련하기 위해 이 사업을 추진한다고 5일 밝혔다.

도는 총사업비 52억1900만 원을 들여 요소 등 무기질 비료 6만5237t을 지원할 계획이다. 지원 대상은 최근 2년 동안 무기질비료를 구매한 농업 경영체이며, 농협을 통해 무기질비료 가격 상승분의 80%를 할인 공급하는 방식이다.

최근 원자재 가격이 가파른 상승세를 보이는 가운데 요소는 호르무즈 해협을 통해 약 38.4%가 수입되고 있어 수급 불안 장기화 시 농가 경영비 부담이 커질 것으로 우려되고 있다. 도에 따르면 국제 요소 가격은 t당 2023년 330달러에서 2024년 336달러, 지난해 386달러로 올랐고, 올해 687달러로 급등했다.

강원도 관계자는 “이번 사업을 통해 농가의 비료 구입 부담을 줄여주고 경영 안정을 도모하는 한편 본격적인 영농기에도 차질 없이 농업 활동이 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.



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