밥상공동체, 밥과 연탄으로 실천한 28년의 나눔

  • 동아일보

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서민들에 연탄 1억장 지원 대표 성과
자원봉사 누적 참여인원은 55만여 명
6일 원주천 둔치서 창립 기념 나눔행사

무료 급식과 연탄 나눔을 통