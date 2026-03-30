장동혁·이준석 오찬회동…선거연대 언급 않고 대여투쟁 논의만

크게보기 장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 ‘공천헌금·통일교 특검 연대’ 관련 회동을 마치고 악수를 하고 있다. 2026.01.13. [서울=뉴시스]

6·3 지방선거를 65일 앞두고 국민의힘 장동혁 대표가 30일 개혁신당 이준석 대표를 만나 대여(對與) 공동 투쟁 등을 논의했다. 국민의힘 지지율이 바닥을 치고 있는 가운데 장 대표가 돌파구 찾기에 나선 것이지만, 이 대표 측은 “선거 연대는 없다”는 입장을 재확인했다.

30일 두 당 관계자에 따르면 장 대표와 이 대표는 서울 여의도 모처에서 약 1시간 30분 동안 배석자 없이 오찬 회동을 가졌다. 장 대표가 27일 국립대전현충원에서 열린 ‘서해 수호의 날’ 기념식에서 제안했고, 이 대표가 수락하면서 이뤄졌다고 한다.

장 대표와 이 대표는 대여 공동 투쟁 방안 등을 논의한 것으로 알려졌다. 장 대표는 이 대표에게 “보수 진영의

미래를 위해 서로 열린 자세로 협력하고 논의해 나가자”는 취지로 말했고, 이 대표는 “정당 대표이기 전에 야당 국회의원으로서 현재 여권의 입법 폭주가 위험하다는 점에는 공감대가 있다. 지난번(통일교·공천헌금 쌍특검법 공조)처럼

정부를 견제하는 부분에 관해서는 폭넓게 얘기할 준비가 돼 있다”고 답한 것으로 전해졌다.

크게보기 장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 회동하고 있다. 2026.1.13/뉴스1

그러나 두 대표는 선거 연대 등에 대해선 별다른 언급을

하지 않았다고 한다. 한 국민의힘 관계자는 “같은 야당으로서 정부

·

여당의 독주에 대한 문제

의식을 서로 공감하는 자리였다”며 “이른바 선거 연대

보다는 대여 투쟁 공조에 방점이 찍혔다”

고 설명했다. 장 대표와 이 대표는 올해 초 쌍특검법 등에 대한 정책 공조를 강화해 나갔으나 장 대표가 윤석열 전 대통령 1심 무기징역 판결을 부정하는 등 지지층 결집 행보에 주력하고,

이 대표가 이를 비판하면서 선거 연대는 성사되지 못했다.

이 대표 측은 선거 연대 가능성을 다시 한 번 일축했다. 개혁신당 관계자는 “국민의힘과 선거에서 연대하지 않겠다는 기존 입장에는

변

함이

없다”며 “현재 상황에서 어떻게 국민의힘과 선거 연대를 할 수 있겠느냐”

고 말했다. 다만 야권에선 선거가 임박할수록 연대론이 다시 꿈틀거릴 거란 전망이 나온다. 오세훈 서울시장도 이날 ‘오세훈-한동훈-이준석 연대론’에 대해 “현재로서는 어려울 것 같지만 큰 틀에서의 원칙은 민주당만 아니라면 어떤 정파, 인물이건 뺄셈의 정치, 나눗셈의 정치보다 통합의 정치를 하는 게 필요하다”

고 말했다.