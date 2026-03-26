HS효성더클래스, 봄맞이 서비스 캠페인 실시

HS효성더클래스가 오는 4월 30일까지 전국 15개 공식 서비스센터에서 ‘2026 봄맞이 서비스 캠페인’을 진행한다.
이번에 HS효성더클래스는 유상수리 금액 100만 원 이상 고객에게 ‘스프링 에센셜 패키지’를 30% 할인된 가격으로 제공할 예정이다. 스프링 에센셜 패키지는 엔진오일과 오일필터, 에어필터, 실내 활성탄 필터를 비롯해 디퍼런셜 오일, 미션오일 및 필터, 점화플러그, 점화코일, 브레이크 패드 및 디스크, 마모센서, 브레이크액, 댐퍼 스트럿, 컨트롤암, 각종 링크류, 엔진 및 미션 마운트 등 주요 소모품과 핵심 부품을 포함한 종합 정비 패키지다.
이와 함께 ISP 만료 고객에게는 동일 패키지를 20% 할인해 제공한다. 봄철 안전 운전을 위한 무상 점검 서비스도 지원한다. 또한 전 고객을 대상으로 와이퍼 블레이드 할인 프로모션을 마련했다. 1개 구매 40%, 2개 구매 시 50% 할인 혜택이 적용된다. 단, 메르세데스 카드 포인트 적립이나 보험 수리 및 기타 프로모션과 중복 적용은 안 된다.
한편, 메르세데스-벤츠 공식 딜러 HS효성더클래스는 마이바흐 브랜드센터 서울을 비롯해 강남대로, 송파·분당 정자·구리·안양 평촌·용인 수지·동탄·청주·천안·스타필드 하남 등 총 11개 전시장을 운영 중이다. 또한 죽전, 천안, 하남 3개의 인증 중고차 전시장과 전국 15개의 서비스센터를 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 있다.
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