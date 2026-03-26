KCC글라스, ESG 경영 강화로 친환경 혁신 기업 도약

국내 산업계 전반에서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 건자재 업계 역시 친환경 제품 개발과 사회공헌 활동, 지배구조 개선을 중심으로 지속가능경영 강화에 속도를 내는 모습이다.
국내 건자재 기업 KCC글라스는 ‘지속가능성을 지향하는 혁신 기업(Sustainability Oriented Innovator)’ 비전을 바탕으로 ESG 경영 체계를 고도화하고 있다.
26일 회사 측에 따르면, KCC글라스는 ESG 전담 조직과 이사회 산하 ESG위원회를 중심으로 정책 수립과 실행 점검 기능을 강화하는 한편, 유엔글로벌콤팩트(UNGC)와 유엔 지속가능발전목표(SDGs)에도 동참하며 글로벌 기준에 맞춘 지속가능경영 활동을 병행하고 있다.
환경 부문에서는 초고단열 더블로이유리 ‘컬리넌(CULLINAN)’과 재활용 소재 기반 G-PET 필름 ‘비센티 퍼니처’ 등 친환경 제품을 지속해서 선보였다. 또한 유리 용융시설에 탈질설비(SCR)와 세라믹촉매필터(CCF)를 도입하는 등 생산 공정의 환경 영향을 줄이기 위한 투자를 지속 중이다.
이외에도 조류 충돌 저감 캠페인 ‘구해조(鳥) KCC글라스’를 통해 도심 건축물의 조류 충돌 문제 해결에 나서는 등 환경 보전에도 나서고 있다.
KCC글라스는 이 같은 노력으로, 지난해 한국ESG기준원(KCGS)과 서스틴베스트 ESG 평가에서 종합 A등급을 획득한 데 이어 올해 에코바디스 지속가능성 평가에서 최고 등급인 플래티넘 등급을 받았다.
KCC글라스 관계자는 “건자재 업계 전반에서 지속가능경영이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다”며 “이런 추세에 맞춰 업계 협력사를 대상으로 ESG 개선지원과 동반성장 프로그램을 확대하는 등 공급망 전반으로 지속가능경영을 확산해 나가고 있다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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