국힘 “주호영·이진숙 컷오프…대구는 전환점, 특정인 배제 아냐”

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 6·3 지방선거 대구시장 출사표를 던진 주호영 후보와 이진숙 후보를 컷오프(공천 배제) 하기로 했다고 밝혔다. 대구시장 후보 경선을 유영하 윤재옥 이재만 추경호 최은석 홍석준 후보 6파전으로 치르겠다는 것이다. 공관위는 “이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다”라고 했다.
이 위원장은 “이진숙 후보와 주호영 후보는 이미 각자의 영역에서 대한민국의 정치 중심을 지켜왔고 또 지켜갈 분들”이라며 “두 분의 역할이 대구시장이라는 단일직에 머물기보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국에 더 필요하다”고 했다.
국민의힘은 후보 6명이 참여하는 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정할 방침이다. 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다.
이 위원장은 22일 브리핑에서 당내 대구시장 후보 9명 가운데 주호영 이진숙 김한구 후보를 컷오프 하겠다고 밝혔다.
이 위원장은 “공관위는 행정, 경제, 정책 통합 산업 현장의 경험을 갖춘 유영하 윤재옥 이재만 추경호 최은석 홍석준 후보 6명을 중심으로 실질적이고 미래 지향적인 경쟁 구조를 만들어 가겠다”고 했다. 그러면서 “대구는 보수의 심장”이라며 “이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼 이번 공천이 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 한다는 마음으로 심의했다”고 했다.
이 위원장은 “대구는 지금 전환점에 서 있다”며 “사람은 정체되고 청년은 떠나고 도시 경쟁력은 과거 방식으로 더이상 어려운 상황”이라고 했다. 이어 “이 위기를 극복하기 위해 필요한 건 정치 경력의 경쟁이 아니라 도시를 가꿀 수 있는 능력의 경쟁이어야 한다”며 “정치의 언어가 아니라 경제 정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십이어야 할 것”이라고 했다.
공관위는 “이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다”라고 했다.
공관위는 “오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택”이라며 “특정 자리를 비우는 것이 아니라 더 큰 자리를 열어드리는 것”이라고 했다. 그러면서 “김한구 후보 역시 충분한 헌신과 역량을 보여주신 분”이라며 “지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라 산업을 바꿀 실행력의 경쟁”이라고 했다.
기업인 출신인 최은석 후보는 “공관위의 결정을 환영한다”며 “기업가 정신과 경영 DNA를 이제 대구에 쏟아붓겠다”고 했다. 그러면서 “왜 제가 대구 시민들의 CEO가 되고자 하는지, 왜 유능한 경제시장이 될 수 있는지, 그 역량과 자질을 대구 시민 여러분께 분명히 보여드리겠다”고 했다.
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