조성진·하델리히·오를린스키…현대의 거장들 통영에 모인다

세계 정상급 연주자와 현대음악 거장들이 참여하는 ‘통영국제음악제’가 이달 말 막을 올린다.
16일 통영국제음악재단에 따르면 2026 통영국제음악제가 27일부터 다음 달 5일까지 경남 통영시 통영국제음악당에서 열린다. 올해 주제는 ‘깊이를 마주하다(Face the Depth)’다. 열흘 동안 총 26회의 공식 공연이 마련된다.
지난해 피아니스트 임윤찬의 연주가 화제를 모은 데 이어, 올해는 조성진이 축제 무대에 오른다. 조성진은 개막 공연 ‘통영페스티벌오케스트라 I’에서 세인트루이스 심포니 오케스트라 음악감독 등을 지낸 지휘자 데이비드 로버트슨이 이끄는 통영페스티벌오케스트라와 쇼팽 피아노 협주곡 2번을 협연한다. 이 공연에선 윤이상의 ‘예악’과 스트라빈스키 ‘봄의 제전’도 함께 연주된다. 조성진은 30일 피아노 리사이틀 무대에도 올라 바흐 ‘파르티타 1번’, 쇤베르크 ‘피아노 모음곡’, 쇼팽 ‘14개의 왈츠’ 등을 연주할 예정이다.
올해 음악제의 상주 음악가는 영국 현대음악의 거장 조지 벤저민이다. 런던 필하모닉 오케스트라 상주 작곡가로도 활동하고 있는 그는 오페라 ‘작은 언덕으로’ 한국 초연을 포함해 주요 작품 5곡을 선보인다.
상주 연주자로는 그래미상 수상 바이올리니스트 아우구스틴 하델리히와 ‘비보이’를 하는 성악가로 화제가 된 카운터테너 야쿠프 유제프 오를린스키가 참여한다. 하델리히는 통영페스티벌오케스트라와 두 차례 협연하며, 한국 비올리스트 박하양과 첼리스트 최하영과 함께 ‘하델리히와 친구들’ 프로젝트 공연을 선보인다. 오를린스키는 바로크 오페라 아리아와 폴란드 가곡을 중심으로 다양한 프로그램을 들려줄 예정이다. 특히 두 연주자는 다음 달 3일 열리는 ‘통영페스티벌오케스트라 II’ 공연에서 함께 무대에 오른다.
이 밖에도 메조소프라노 플뢰르 바론, 소프라노 안나 프로하스카, 첼리스트 니콜라스 알트슈태트 등 세계적인 연주자들이 대거 축제에 참여한다. 주로 17, 18세기 작품들을 다루는 연주 단체 ‘일 자르디노 아르모니코’와 프랑스 현악 사중주단 ‘모딜리아니 콰르텟’ 등이 귀를 풍성하게 채울 음악을 선사한다.
다채로운 현대음악 공연도 즐길 수 있다. 예술감독을 맡은 세계적인 작곡가 진은숙의 ‘그라피티’를 비롯해 한국 작곡가 조윤제와 중국 작곡가 이칭 주의 신작이 세계 초연된다. 또 인공지능과 바이오 센서를 활용한 공연 ‘사이보그 피아니스트’ 등 이색적인 실험작도 볼 수 있다. 판소리 명창 왕기석의 ‘수궁가’, 재즈 피아니스트 미하엘 볼니와 색소포니스트 에밀 파리지앵의 ‘재즈 콘서트’ 등 장르를 넘나드는 프로그램도 마련됐다.
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