“갤럭시 버즈4 내 취향대로 꾸민다” 강남·홍대에 커스텀 랩

삼성전자가 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 꾸며볼 수 있는 ‘갤럭시 버즈 커스텀 랩(Galaxy Buds Custom Lab)’을 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 운영한다고 16일 밝혔다.
갤럭시 버즈 커스텀 랩은 방문객이 갤럭시 버즈4 시리즈를 포함한 갤럭시 버즈 제품을 자신의 취향에 맞춰 한글·영문 이니셜, 도형 등 다양한 스티커를 활용해 자유롭게 꾸밀 수 있는 공간이다. 삼성전자는 “갤럭시 버즈4 시리즈 이어폰이나 케이스에 스티커를 부착해 세상에 하나뿐인 버즈를 완성할 수 있다”고 소개했다. 갤럭시 버즈를 보유하고 있지 않은 방문객도 현장에 비치된 갤럭시 버즈4 시리즈를 본뜬 아크릴 모형을 활용해 꾸미기 체험이 가능하며, 키링 형태로 가져갈 수 있다.
이번 체험 공간은 1020세대를 중심으로 스마트폰, 볼펜, 신발, 텀블러 등 일상 속 모든 물건을 다양한 스티커와 파츠로 꾸며 자신의 개성을 드러내는 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 트렌드를 반영해 기획됐다. 갤럭시 버즈 커스텀 랩에는 갤럭시 버즈4 시리즈의 하이파이(Hi-Fi) 사운드를 경험할 수 있는 청음 공간도 함께 마련됐다.
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