전쟁기념사업회, 교육 사각지대 학생 위한 ‘박물관 문화탐험대’ 운영

전 일정 비용 전액 지원…전쟁기념관 등 서울 주요 명소 탐방
전쟁기념사업회(이하 사업회)는 4월부터 매월 2회 도서·산간지역 초등학교 고학년 학생들을 대상으로 ‘KWO 박물관 문화탐험대’ 교육프로그램을 운영한다.
KWO 박물관 문화탐험대는 전쟁기념관을 포함한 서울의 주요 역사·문화 명소를 탐방하는 체험형 교육프로그램이다. 전시실 관람, AR 체험, VR 특별전시 관람, 서울 주요 문화 공간 탐방 등으로 구성되어 있다. 1박 2일 또는 당일 프로그램으로 진행되며, 전 일정의 교통비·숙박비·식비·체험비 등 교육 운영에 필요한 비용이 전액 지원된다.
도서·산간지역 초등학교 4~6학년이 참여 대상이며, 참여를 희망하는 학교 또는 기관은 전쟁기념관 어린이박물관 ‘박물관 문화탐험대’ 교육프로그램 전화 상담 후 신청할 수 있다.
양동학 사무총장은 “박물관 문화탐험대는 문화·교육 체험 기회가 상대적으로 적은 지역의 어린이들이 서울의 역사·문화 공간을 직접 경험할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로 더 많은 아이들에게 교육과 체험의 기회를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
상반기 프로그램 참여 신청은 오는 20일 금요일까지 가능하며, 세부 절차와 일정은 전쟁기념사업회 어린이박물관 홈페이지(www.warmemo.or.kr/kids)에서 확인할 수 있다.
