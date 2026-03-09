유가 110달러 쇼크에 환율 1500원 육박…금융위기 이후 최고

중동 전쟁 장기화 우려로 국제유가가 급등하면서 원-달러 환율이 1500원에 육박했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준이다. 에너지 수입 의존도가 높은 한국, 일본, 대만 증시는 동반 약세를 보였다. 코스피는 코로나 팬데믹 이후 처음으로 한 달 새 서킷 브레이커가 2차례 발동됐다.
9일 서울외환시장에서 원-달러 환율은 전거래일 대비 19.1원 오른 1495.5원으로 마감했다. 이날 장중 1499.2원까지 오르는 등 1500원에 근접했다. 이날 장중 고점은 글로벌 금융위기의 여파가 이어지던 2009년 3월 12일(1500원) 이후 가장 높다. 종가 기준으로도 2009년 3월 10일(1511.5원) 이후 최고치다.
배럴당 110달러를 넘는 고유가 충격으로 달러 강세-원화 약세가 나타났다. 석유를 전량 수입에 의존하는 한국으로서는 유가가 오르면 그만큼 써야 하는 달러가 늘어나 외화 수요가 늘어난다. 또 에너지 수입에 돈을 많이 써서 경상수지 흑자가 줄어들면 달러 수급 여건이 악화돼 재차 환율을 끌어 올리는 악순환이 발생한다. 미국에서 물가가 올라 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 미루면 그만큼 달러 강세 압력이 커진다.
한국은행은 이날 오전 유상대 부총재 주재로 ‘중동상황 점검 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 금융시장 상황을 점검했다. 유 부총재는 “현재 금리 및 원화 환율이 중동 지역 리스크로 인해 우리 경제의 펀더멘털(기초체력)과 괴리돼 과도한 변동성을 보이고 있는 만큼 필요시 적절한 시장안정화 조치를 실시할 것”이라며 구두개입성 메시지를 내놓았다.
시장에서는 중동 전쟁 장기화로 유가 상승세가 이어지면 환율의 심리적 마지노선인 1500원이 위태로울 수 있다고 본다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “향후 환율 흐름은 중동 전황과 국제유가의 추가 상승 여부에 좌우될 전망”이라며 “수급과 심리적 요소가 반영되면 원-달러 환율이 1500원을 테스트할 가능성을 배제하기 어렵다”고 말했다.
한국, 일본, 대만 증시는 동반 약세를 보였다. 코스피는 전거래일 대비 5.96% 하락한 5,251.87로 마감했다. 코스닥지수는 전거래일 대비 4.54% 하락한 1,102.28로 마쳤다.
일본 닛케이 평균주가는 전거래일 대비 5.2%, 대만 자취안 지수는 4.43% 하락 마감했다. 고유가에 오픈AI와 오라클의 데이터센터 확장 철회 소식이 겹악재로 작용했다. 한국, 일본, 대만은 에너지 수입 의존도가 높고 미국의 인공지능(AI) 투자 사이클의 수혜를 누려왔다. 삼성전자(―7.81%), SK하이닉스(―9.52%), 일본 소프트뱅크(―9.81%), 대만 TSMC(―4.23%) 등 3국의 주요 기업들의 주가가 크게 하락했다. 반면 중국 증시는 1% 이내, 홍콩 증시는 1%대 하락에 그쳤다.
이날 개장 직후 코스피와 코스닥의 동반 매도 사이드카가 발동되고, 코스피는 서킷 브레이커까지 이어지는 높은 변동성을 보였다. 한 달 동안 두 번의 서킷 브레이커가 발동된 것은 코로나 팬데믹 여파로 증시가 급락했던 2020년 3월 이후 처음이다.
