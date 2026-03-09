삼성그룹, 내일부터 신입 공채 접수…반도체 인력 대거 뽑을 듯

삼성그룹이 올 상반기 신입사원 공개채용을 실시한다. 삼성은 9일 채용 홈페이지에 공고를 올리고 10일부터 17일까지 지원서를 접수한다고 밝혔다. 이번 공채에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명 등 18개 계열사가 참여한다.
채용 절차는 3월 직무적합성 평가를 시작으로 4월 삼성직무적성검사(GSAT), 5월 면접, 건강검진 순으로 진행된다. 소프트웨어(SW) 직군 지원자는 GSAT 대신 실기 방식의 SW 역량 테스트를 치르며, 디자인 직군은 포트폴리오 심사를 통해 선발한다.
올해 공채에서는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문을 중심으로 채용 규모가 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 삼성전자가 차세대 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력을 강화하고 생산시설 확대를 추진하면서 관련 인력 확보에 적극 나설 것으로 보인다.
이재용 삼성전자 회장은 지난달 이재명 대통령과의 면담에서 “삼성전자의 영업 실적이 개선돼 올해 더 많은 채용을 할 여력이 생겼다”고 언급하기도 했다. 삼성은 반도체와 인공지능(AI), 바이오, 배터리, 디스플레이 등 첨단 산업 경쟁력 강화를 위해 투자를 이어가고 있으며, 지난해부터 2029년까지 5년간 국내에서 총 6만 명을 채용한다는 계획이다.
삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공개채용 제도를 도입한 이후 올해까지 70년째 공채 제도를 이어오고 있다. 1970년대 오일쇼크와 2000년대 금융위기 등 숱한 경제 위기 속에서도 외환위기 시기를 제외하고는 공채를 유지했다. 현재 4대 그룹 가운데 정기 공채 제도를 유지하는 곳은 삼성이 유일하다.
한편 SK하이닉스도 신입 채용에 나선다. SK하이닉스는 10일 채용 홈페이지를 새로 개편하고 기술·사무직 신입사원 모집을 시작할 예정이다. 메모리 반도체 분야를 중심으로 채용 규모는 세 자릿수 수준이 될 것으로 업계는 보고 있다. 회사는 최근 ‘탤런트 하이웨이(Talent hy-way)’라는 새 채용 전략을 공개하고 신입과 생산직을 포함한 수시 채용을 확대하는 등 인재 확보에 나서고 있다.
