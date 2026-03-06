메르세데스-AMG GT, 온라인 구매 고객 체험 프로그램 제공

메르세데스-벤츠 코리아가 고성능 스포츠카 메르세데스-AMG GT의 ‘올해의 퍼포먼스’ 2관왕 수상을 기념해 3월 한 달간 특별 행사를 진행한다. 해당 모델은 한국자동차기자협회와 중앙일보가 선정한 ‘2026 올해의 차’**에서 각각 ‘올해의 퍼포먼스’ 부문을 수상했다.
회사 측은 3월 31일까지 온라인 플랫폼 메르세데스-벤츠 스토어를 통해 AMG GT를 구매하고 출고를 완료한 고객에게 체험 프로그램 이용권을 제공한다. 고객은 레이스 트랙 주행을 경험하는 메르세데스-AMG 익스피리언스 또는 오프로드 코스를 체험하는 메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스 중 하나를 선택할 수 있다. 이용권은 1인당 2매가 제공된다.
AMG GT는 모터스포츠 기술을 기반으로 한 고성능 스포츠카로, GT 55 4매틱+(476마력)와 플러그인 하이브리드 모델 GT 63 S E 퍼포먼스(최대 816마력)를 통해 강력한 주행 성능을 갖춘 것이 특징이다. 특히 GT 63 S E 퍼포먼스는 정지 상태에서 시속 100km까지 2.8초 만에 도달하는 AMG 양산차 최고 수준의 가속 성능을 갖췄다.
