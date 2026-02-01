세계정상 꿈꾸는 ‘스마일리’ 김윤지 “金 따는 상상을 현실로”

한국 장애인 노르딕스키 간판 김윤지는 다음 달 7일 바이애슬론 여자 7.5km 좌식 결선을 시작으로 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽 금빛 여정을 시작한다. 이탈리아 리비뇨에서 마지막 담금질을 하고 있는 김윤지는 “사격 정확도를 높이는 데 집중하고 있다”고 말했다. 대한장애인체육회 제공

김윤지(20)는 항상 웃는 얼굴이라 ‘스마일리(smiley)’라는 별명으로 통한다. 2026 전국장애인겨울체육대회 여자 크로스컨트리스키 좌식 3km 결승선을 통과할 때도 웃었다. 1km 코스를 세 바퀴 도는 동안 급경사 오르막을 여섯 차례 올랐지만 숨 가쁜 기색조차 없었다. 지난달 29일 강원 평창군 알펜시아에서 열린 이 경주에서 김윤지는 11분39초3으로 1위에 올랐다. 2위에 2분35초4 앞선 기록이었다.