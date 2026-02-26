HD건설기계, 최대 건설기계 박람회서 ‘AI 두뇌’ 단 새 중장비 대거 공개

HD건설기계가 다음달 3일부터 미국 라스베이거스 컨벤션 센터에서 열리는 국제 건설기계 박람회인 ‘콘엑스포(Conexpo) 2026’에 참가해 차세대 신형 건설기계 9종을 선보인다. 올해 초 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 합병해 ‘HD건설기계’로 통합 법인이 출범한 이후 처음 참가하는 행사에서 신기종을 대거 출시하는 것이다.
HD건설기계는 7일까지 진행되는 콘엑스포에서 현대(HYUNDAI) 브랜드 굴착기 5종과 디벨론(DEVELON) 브랜드 굴착기 4종을 각각 선보이는 ‘언베일링 쇼케이스’를 진행한다고 26일 밝혔다.
특히 이번 신모델 공개 행사에서 HD건설기계는 인공지능(AI) 무인 자율화 설루션인 ‘리얼엑스(Real-X)’를 탑재해 이를 시연할 예정이다. 이 회사는 과거 ‘콘셉트엑스(Concept-X)’부터 AI 무인 시스템을 개발해 왔으며 ‘리얼엑스’는 현장 적용이 가능한 수준까지 발전한 기술이라고 설명했다.
박람회 현장에서 HD건설기계는 총 3개 홍보관을 동시에 운영한다. ‘현대’관에서는 차세대 굴착기 ‘HX 시리즈’와 휠로더, 굴절식 덤프트럭 등 총 22대 기종을 전시한다. 전시장에서는 약 3000km 떨어진 현대프로덕트센터에 있는 휠로더를 실시간으로 원격 조종하는 체험 코너도 마련했다.
‘디벨론’관은 역시 신기종 굴착기 ‘NextGen 시리즈’와 북미 맞춤형 모델 등 21종을 선보인다. 이 곳에서도 굴착기 운전석에 앉아 각종 기술을 체험해 볼 수 있다.
나머지 한 곳은 엔진 홍보관으로 운영된다. 1.1L급 전자식 초소형 엔진을 비롯해 신기종에 탑재된 엔진, 초대형 굴착기용 엔진 등 산업용 엔진을 모두 전시하고, 수소 엔진, 고성능 배터리팩 등 친환경 파워트레인도 관람객에 선보인다.
중장비 업계에서 콘엑스포는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회인 ‘CES’급의 위상을 가지는 전시회다. 문재영 HD건설기계 사장은 “AI 기술과 독자 개발 엔진으로 무장한 차세대 신모델을 앞세워 북미 시장을 적극 공략하겠다”고 말했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
